O Instituto Nacional de Estatística (INE) indica hoje que em fevereiro o setor do alojamento turístico registou 1,8 milhões de hóspedes, mais 7,0% que no mesmo período de 2023.

As dormidas de residentes cresceram 3,1%, correspondendo a 1,4 milhões, enquanto as de não residentes aumentaram 8,1%, contrariando a trajetória de abrandamento dos últimos três meses e totalizando 2,9 milhões.

Nos mercados externos, o britânico foi o principal mercado emissor em fevereiro (com uma quota de 17,0%), tendo registado um crescimento de 9,4%, seguido da Alemanha (quota de 11,4%), que cresceu 8,5%.

Entre os 10 principais mercados emissores em fevereiro, destacou-se ainda o francês, na 4.ª posição (quota de 7,5%), pelo maior decréscimo (-13,3%).

Todas as regiões registaram acréscimo de dormidas, com maior expressão no Oeste e Vale do Tejo (+17,2%) e na Região Autónoma dos Açores (+14,0%).

Os crescimentos mais modestos verificaram-se no Alentejo (+1,5%) e no Centro (+1,7%).

A ocupação nos estabelecimentos de alojamento turístico diminuiu em fevereiro, para 35,9% e 45,2%, nas taxas líquidas de ocupação cama e ocupação quarto, respetivamente -0,6 pontos percentuais e -0,7 pontos percentuais.

O INE sublinha que "estes resultados foram influenciados pela estrutura móvel do calendário, ou seja, pelo facto de 2024 se tratar de um ano bissexto e, como tal, o mês de fevereiro deste ano ter 29 dias, mais um que em 2023".

