Cerca das 15:00, o índice Dow Jones recuava 1,72% para 37.798,83 pontos, enquanto o Standard & Poor's caía 1,40% para 5.000,77 pontos e o tecnológico Nasdaq desvalorizava 1,98% para 15.402,13 pontos.

A primeira estimativa do Departamento do Comércio dos EUA, hoje divulgada, indica que a economia norte-americana desacelerou no primeiro trimestre, crescendo a uma taxa anualizada de 1,6% e evidenciando que as elevadas taxas de juro poderão estar a penalizar os empréstimos e o consumo.

O PIB dos EUA desacelerou entre janeiro e março após uma forte progressão de 3,4% registada nos últimos três meses de 2023.

Já os dados do Departamento do Trabalho norte-americano indicam que os pedidos de subsídio de desemprego nos EUA diminuíram em 5.000 na semana que terminou em 20 de abril, totalizando 207.000.

O valor não revisto referente à semana anterior foi de 212.000 pedidos, um número que se manteve nas seis semanas anteriores.

A média móvel das últimas quatro semanas, que constitui um indicador mais fiável do desempenho do mercado laboral norte-americano, foi de 213.250, uma diminuição de 1.250 em relação à média não revista da semana anterior, de 214.500.

A taxa de desemprego seguro, ajustada sazonalmente, foi de 1,2% na semana que terminou a 13 de abril, mantendo-se inalterada em relação à taxa não revista da semana anterior.

