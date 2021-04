"[O Moreirense] Tem um objetivo bonito, porque está perto do sexto posto e nós jogamos pela vida em cada jogo e então temos de ir ali ser capazes de nos darmos a 100%. Se formos capazes de o fazer, sabemos que vamos competir e, como digo, o jogo depende de detalhes e, no final, teremos o que merecermos", assumiu o técnico dos 'beirões'

Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, com início marcado para as 15:30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, o técnico espanhol disse que o trabalho ao longo da semana tem incidido nos detalhes.

"Os detalhes têm de ser trabalhados no coletivo e a nível individual. Creio que muitos dos erros têm sido, não tanto no conceito de equipa - talvez no início da época -, mas ultimamente os erros têm sido mais de detalhes individuais e esses são os que temos estado a trabalhar", reconheceu.

Pako Ayestarán disse que os jogos do próximo rival frente ao Gil Vicente, mas principalmente ao Rio Ave, "foram de um lado e do outro decididos por detalhes e nos mesmos jogos houve oportunidades para um e para o outro".

"Os detalhes são fundamentais e podem acontecer no minuto um ou no minuto 90. Então, desde o primeiro minuto que cada ação para nós é como a última", assumiu o técnico que disse estar a entrar no "momento mais importante" da época, como se fosse o final do ano letivo dos estudantes e, "após o trabalho prévio que foi feito, estão aí os exames finais".

"O nosso desejo é sermos capazes de finalizar o nosso objetivo antes do campeonato, ao contrário das duas últimas épocas. Espero que seja isso que vai acontecer, mas também estamos preparados para a luta ser até ao final", admitiu.

Neste sentido, disse que garantirem a manutenção na I Liga de futebol, antes de terminar o campeonato, "vai depender dos próximos jogos para saber se vai haver mais tranquilidade" até ou final ou se vai ser, à imagem das duas últimas épocas, "na luta até ao fim".

"Temos falado nisso e temos jogos em cada três a quatro dias nas próximas semanas, então é um momento importantíssimo. E agora o mais importante é o Moreirense", afirmou enquanto reconheceu que o triunfo em casa do Vitória de Guimarães "foi muito importante".

Na última jornada fora de casa, na 25ª, em 04 de abril, o Tondela foi ao Estádio Dom Afonso Henriques conquistar os primeiros três pontos da época fora de casa, ao vencer por 2-1, uma vez que as restantes sete vitórias aconteceram no Estádio João Cardoso.

"Em Guimarães, foi muito importante para nós, porque eliminámos este bloqueio mental que tínhamos de não ganharmos fora. Sabíamos que tínhamos a capacidade e agora temos de ir ao Moreirense e fazer um bom jogo", adiantou.

No seu entender, vão enfrentar "uma das equipas mais em forma nas últimas semanas", lembrando que o Moreirense só perdeu um jogo em seis e é um adversário que "não permite muitas oportunidades ao rival, é muito equilibrado e tem uma boa transição"

"Espero um Moreirense que nos coloca muitas dificuldades", reconheceu, desejando que os seus jogadores consigam "replicar no jogo os treinos", o que, no entender do técnico, "tem vindo a acontecer".

O Tondela, 11º classificado, com 28 pontos, vai ao Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, no sábado, pelas 15:30, enfrentar o Moreirense que se encontra na oitava posição com 34 pontos, em jogo a contar para a 27.ª jornada da I Liga de futebol.

IYN // AMG

Lusa/Fim