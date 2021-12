Técnico interino do Manchester United desvaloriza condição de suplente de Ronaldo

O treinador interino do Manchester United, Michael Carrick, desvalorizou hoje a condição de suplente utilizado de Cristiano Ronaldo no encontro diante do Chelsea (1-1), na 13.ª jornada da Liga inglesa, afastando qualquer conflito com o futebolista português.