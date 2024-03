"Não foi um processo fácil para nós. A comunicação social não esteve presente. Depois, não tivemos sedes ou garagens para [fazer] angariações de assinaturas. Foi um trabalho moroso, mas conseguimos o número necessário para formalizar a candidatura", avaliou.

Nuno Lobo, de 54 anos, falava à saída do Museu do FC Porto, no Porto, onde submeteu 330 assinaturas e as listas ao líder da Mesa da Assembleia Geral, José Lourenço Pinto.

"Disseram que esta candidatura estava com [o atual presidente] Pinto da Costa e que ia desistir a uma semana da sua formalização. A prova [contrária] disso é que estamos aqui hoje e somos uma lista independente. Corroboramos algumas ideias com o André [Villas-Boas] e outras não. Em relação ao presidente, é a mesma coisa. Agora, não somos uma candidatura de revolução, mas de evolução e continuidade. É isso que defendo", vincou.

Sob o lema "Sim, somos Porto - projetar o futuro respeitando o passado", a candidatura apresenta Luís Barradas e Heleno Roseira como cabeças de lista à Mesa da Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal e Disciplinar, respetivamente, para o quadriénio 2024-2028.

Essa dupla já tinha subscrito a candidatura de Nuno Lobo às eleições de 2020, quando o empresário recolheu 4,91% dos votos, ficando atrás de Pinto da Costa (68,65%), atual presidente do clube e adversário no próximo sufrágio, e de José Fernando Rio (26,44%).

"Não estou cá para meter gasolina para a fogueira, mas há uma coisa que garanto: estou e estarei sempre disponível para voltar ao FC Porto. Se for preciso, aqui estaremos outra vez em 2028 para servir o FC Porto, aconteça o que acontecer nestas próximas eleições. O nosso único interesse é que o clube ganhe. Sou associado, fui habituado a fazer parte de um FC Porto ganhador e é assim que quero continuar a manter o clube", reconheceu.

Sem concorrente ao Conselho Superior, a candidatura de Nuno Lobo foi a terceira a ser formalizada junto da Mesa da Assembleia Geral, que recebe a lista de Pinto da Costa às 17:00, no derradeiro dia de submissão de candidaturas aos órgãos sociais do FC Porto.

"Pretendo sustentabilidade e sucesso desportivo. Temos um programa que já vem desde 2020, mas que foi melhorado com mais 50 propostas. A minha maior felicidade é ver os outros candidatos a falarem daquilo que já defendíamos em 2020", finalizou Nuno Lobo.

O empresário concorrerá com Pinto da Costa, a cumprir o 15.º mandato consecutivo na presidência do FC Porto e dirigente com mais títulos e longevidade do futebol mundial, e com André Villas-Boas, ex-treinador da equipa de futebol, à liderança dos 'dragões' nas eleições dos órgãos sociais, previstas para 27 de abril, no Estádio do Dragão, no Porto.

