A decisão aplicada pelo organismo de cúpula do futebol europeu aplica-se a um jogo da Liga das Nações, em junho do próximo ano, com um segundo jogo sem adeptos como pena suspensa, durante dois anos.

Na final, que os ingleses perderam para a Itália, milhares de adeptos da equipa 'da casa' tentaram partir as barreiras e entrar em Wembley, na altura aberto em apenas dois terços devido à pandemia de covid-19, o que gerou o caos e cenas de violência.

Além da sanção destinada aos adeptos, a federação inglesa foi ainda multada em 100 mil euros por violência e outros distúrbios nesse dia, que culminou com uma vitória italiana no desempate por grandes penalidades após uma igualdade a uma bola no tempo regulamentar e penálti.

SIF // AMG

Lusa/Fim