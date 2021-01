"O Sport Lisboa e Benfica informa que foi detetado um caso positivo nos mais recentes testes de diagnóstico à covid-19 realizados aos jogadores do futebol profissional. O guarda-redes Helton testou positivo ao novo coronavírus nesta quinta-feira", anunciou o Benfica, através do seu site oficial.

O guardião brasileiro, de 30 anos, habitual suplente do grego Vlachodimos, foi titular na meia-final da Taça da Liga, na quarta-feira, diante do Sporting de Braga, que terminou com a derrota dos 'encarnados', por 2-1.

Helton aumenta, assim, o lote de jogadores indisponíveis para o técnico Jorge Jesus e que estão infetados com o novo coronavírus, juntando-se a Otamendi, Nuno Tavares, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Gilberto e Waldschmidt.

Globalmente, o clube tem 20 casos diagnosticados na estrutura profissional de futebol, entre jogadores, equipa técnica e 'staff', num surto que afeta igualmente o presidente Luís Filipe Vieira.

Os treinadores-adjuntos João de Deus, Pietra, Fernando Ferreira, Paulo Lopes, Márcio Sampaio e Mário Monteiro, bem como o diretor e ex-jogador Luisão também estão infetados e não estiveram presentes no banco de suplentes do Benfica, diante do Sporting de Braga.

O treinador Jorge Jesus chegou a apresentar sintomas gripais, mas, na terça-feira um segundo teste voltou a apresentar resultado negativo para o novo coronavírus.

Desde o início da temporada, o Benfica já teve 19 jogadores infetados.

Aos oito atletas atualmente infetados - Otamendi, Nuno Tavares, Vertonghen, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Gilberto, Waldschmidt e Helton Leite - juntam-se Svilar, Darwin, Weigl, Taarabt, Pizzi, Jardel, João Ferreira, Seferovic, Gonçalo Ramos, Cervi e Gabriel, além do caso de Pedrinho, que chegou a estar em isolamento após um resultado inconclusivo, em agosto.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.075.698 mortos resultantes de mais de 96,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 9.686 pessoas dos 595.149 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde (DGS).

