Hategan, de 41 anos, árbitro internacional desde 2008, terá como árbitros assistentes os seus compatriotas Radu Ghinguleac e Sebastian Gheorghe, enquanto no videoárbitro estará o holandês Pol van Boekel.

O árbitro já dirigiu vários jogos dos 'encarnados', nomeadamente na Liga Europa, com o Galatasaray (casa, 0-0), em 2018/19, e com o Bordéus (vitória fora por 3-2), em 2012/13, mas também na Liga dos Campeões, com o Atlético Madrid (derrota em casa por 2-1), em 2015/16.

À entrada para a terceira jornada da 'Champions', o Benfica é segundo classificado no Grupo E, com quatro pontos, após ter empatado fora com os ucranianos do Dínamo Kiev (0-0) e vencido em casa o FC Barcelona (3-0).

O grupo é liderado pelo Bayern Munique, com seis pontos, seguido pelo Benfica, enquanto o Dínamo Kiev é terceiro, com um ponto, e o FC Barcelona, quarto, sem ainda ter pontuado.

Para os jogos de terça-feira da Liga dos Campeões, a UEFA já tinha indicado os árbitros nomeados, com o alemão Félix Brych na receção do FC Porto ao AC Milan (20:00), e o esloveno Slavko Vincic no Besiktas-Sporting (17:45).

RPM // PFO

Lusa/Fim