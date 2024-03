O Presidente da Comissão da UA, Moussa Faki Mahamat, "felicita calorosamente" o chefe de Estado do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, "pela proclamação oficial da eleição à primeira volta", com mais de 54% dos votos nas eleições de domingo, e deseja-lhe "todo o sucesso no pesado e nobre cargo", de acordo com a mesma nota.

Faye, de 44 anos, nunca ocupou um cargo eletivo no Senegal e vai ser agora o quinto e o mais jovem Presidente deste país da África Ocidental, com 18 milhões de habitantes.

Ao beneficiar de uma lei de amnistia, Faye foi libertado de 11 meses de prisão 10 dias antes das eleições de domingo, ao mesmo tempo que o líder do seu partido dissolvido, Ousmane Sonko.

Os resultados provisórios finais mostram que Bassirou Diomaye Faye venceu a primeira volta das eleições presidenciais, com 54,28% dos votos, muito à frente do candidato do partido no poder, Amadou Ba (35,79%).

Estes resultados ainda têm de ser validados pelo Conselho Constitucional.

Na segunda-feira, Amadou Ba reconheceu a vitória do opositor antissistema.

No comunicado, a UA "congratula-se com a aceitação unânime dos resultados (...) por toda a classe política senegalesa", o que "atesta as tradições democráticas profundamente enraizadas neste farol da democracia africana".

EJ // VQ

Lusa/Fim