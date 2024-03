Fonte do Centro Nacional de Crises da Bélgica disse à Lusa, desde o atentado em Moscovo que provocou pelo menos 140 mortos, as autoridades estão a monitorizar possíveis ataques no país durante a Páscoa, no domingo, e o final do Ramadão, no dia 09 de abril.

O número de polícias nas ruas foi reforçado de "maneira visível e invisível", mas não há recomendações específicas para a população.

Ainda assim, a mesma fonte referiu que nos últimos dias houve um trabalho reforçado dos serviços de informação da Bélgica e das forças de segurança face ao nível de ameaça ao país que continua em "ameaça severa", ou seja, o terceiro de quatro níveis.

A Bélgica está neste nível de alerta desde os atentados do último ano, em 16 de outubro, no qual morreram duas pessoas baleadas. Na altura o nível de ameaça em Bruxelas, onde ocorreu o atentado, foi aumentado o mais alto, "ameaça crítica", e baixou, entretanto, para o atual, mas as autoridades acham que é imprudente baixá-lo para os níveis inferiores.

