No discurso na sessão solene do 25 de Abril, no parlamento, Rui Rocha citou a música "Vejam bem", de José Afonso, para salientar que, há 50 anos, se descobriu que "não há só gaivotas em terra quando mulheres e homens se põem a pensar", mas que as gaivotas "voam quando homens e mulheres se põem a pensar".

"Há 50 anos, uma gaivota levantou voo. Essa gaivota voava e nós, como ela, ficámos também livres de voar. Hoje, sabemos mais sobre a liberdade do que sabíamos naquele dia", afirmou.

Segundo o presidente da IL, sabe-se hoje que "é fundamental que as gaivotas voem", mas que "não é indiferente à liberdade" se "as gaivotas voam mais alto ou mais baixo, para a frente ou para trás e, voando para a frente, se voam mais depressa ou mais devagar".

"Aliás, não é desde logo indiferente à liberdade que temos o próprio motivo que leva a gaivota a voar. Se levantar voo para substituir uma ditadura por uma democracia, voa para a liberdade. Mas se levantar voo para substituir uma ditadura por uma ditadura de sinal contrário, a praia onde aterra a gaivota tem a mesma nenhuma liberdade que existia na praia de onde partiu", sublinhou.

É por isso, prosseguiu Rui Rocha, que "o general Ramalho Eanes sublinha o valor do 25 de Novembro e diz que é um erro separá-lo do 25 de Abril".

"É por isso que a Iniciativa Liberal apresentará ainda hoje uma deliberação para que o programa das comemorações do 25 de Abril da Assembleia da República passe a incluir uma cerimónia solene no cinquentenário do 25 de Novembro", anunciou.

