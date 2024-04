Esta posição sobre o teor do discurso proferido por Marcelo Rebelo de Sousa foi defendida por Mariana Leitão em declarações aos jornalistas no parlamento, em que também criticou declarações recentes do chefe de Estado sobre o período colonial da História de Portugal.

"O discurso do Presidente da República revisitou o passado, contornou o presente e ignorou o futuro. Consideramos que revisitar e celebrar o passado é importante, mas também o é para garantir que existe continuidade em relação ao futuro e que há compromissos em relação ao futuro", afirmou.

Na perspetiva da presidente da bancada da Iniciativa Liberal, no discurso do chefe de Estado, faltou "a parte sobre o que é preciso fazer para futuro, porque Portugal continua a ser um país com fragilidades".

"Precisamos de um compromisso dos agentes políticos sobre esse futuro", completou.

Mariana Leitão foi depois questionada sobre a posição de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o período colonial de Portugal e sobre eventuais reparações a fazer às antigas colónias.

"A posição do Presidente da República foi além disse e acabou por alimentar sectarismos que não fazem sentido. A História não se resume a uma conta corrente entre os diferentes países. Não nos revemos em algumas das considerações que foram feitas pelo Presidente da República", acentuou a líder parlamentar da Iniciativa Liberal.

PMF // JPS

Lusa/Fim