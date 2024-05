De acordo com a organização, a edição deste ano do Aleste, que acontece entre hoje e domingo, "vai ter mais dias, mais palcos e mais bandas; vai dar para comer, para andar, para dançar e, lá mais para o final, se assim for preciso 'p'ra m'deitar'".

O dia principal está marcado para sábado na Praia da Barreirinha, no Funchal, como habitualmente, com uma série de concertos.

Nesse dia atuam Bia Ferreira, Capitão Fausto, DJ Lizz, Estrond'ilha, Glockenwise, Kiko Dinucci, Mitsuna, Pelada e Satélite Pimp.

O bilhete para o festival custa 30 euros e dá acesso a toda a programação de sábado na Praia da Barreirinha, e aos eventos de acesso livre dos restantes dias.

O festival arranca hoje no Jacafé, no Funchal, com La Flama, seguindo-se um jantar convívio, desenvolvido pela Biqueira, projeto de investigação gastronómica regional, e terminando com a atuação do DJ Pedro da Linha, ambos no Museu Café, também no Funchal.

Na sexta-feira, a proposta é um passeio à Ponta de São Lourenço, que inclui viagem de barco e um concerto surpresa com vista para o mar.

No mesmo dia, começa a Feira do Socorro, uma "feira de variedades", com propostas de artesanato, roupa, edição independente e tatuagens, que se realiza também no sábado.

O Largo do Socorro, onde estará a feira, será também palco de espetáculos, tanto na sexta-feira como no sábado.

Domingo, o último dia de Aleste, é dia de rumar ao norte da ilha, para "uma tarde de descompressão" no Jaca Hostel do Porto da Cruz, que conta com 'brunch' e a música de King Kami e DJ Pizza.

