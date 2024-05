De acordo com dados divulgados hoje pelo Banco Central Europeu (BCE), os salários negociados da zona euro cresceram 4,69% em termos homólogos entre janeiro e março, em comparação com 4,45% no último trimestre de 2023.

Este crescimento foi apenas uma centésima de ponto percentual inferior ao registado no terceiro trimestre de 2023, quando os salários cresceram 4,7%, o valor mais elevado desde que o BCE começou a recolher os dados, em 2005.

O aumento dos salários negociados é fundamental para que o BCE possa baixar as taxas de juro em junho, depois de um grande número de acordos coletivos de trabalho ter sido renovado durante o primeiro trimestre do ano.

A este respeito, os economistas do BCE salientaram que o crescimento dos salários permanecerá elevado em 2024 e apresentará um perfil desigual, uma vez que os trabalhadores continuam a recuperar as perdas resultantes da inflação.

Os salários negociados na zona euro começaram a aumentar em 2022 devido à inflação e à escassez de mão-de-obra em alguns setores, levando a um aumento de 2,92% em 2022 e 4,47% em 2023.

