São cada vez mais as vozes que aventam a possibilidade de Donald Trump estar “krompromat”, ou seja, envolvido desde longa data com o Kremlin, o que finalmente revelaria as razões desta sua visível aproximação e simpatia pelas teses do executivo russo e uma quase veneração pelo seu amigo Vladimir.

Na semana passada, foi Marcelo Rebelo de Sousa que o referiu publicamente, afirmando de viva voz que Donald Trump era um “ativo soviético”, “um ativo russo”.

Ursula von der Leyen, também na semana passada, mais propriamente no dia seguinte, assevera publicamente que Putin é um “predador” e que na sua sede de expansão coloca diretamente em causa não apenas a soberania da Ucrânia, mas também a segurança europeia como um todo. Mais e mais eficazes sanções e mais apoio à Ucrânia seriam necessários e idealmente isso deveria ser um esforço conjugado entre a Europa e os Estados Unidos da América. É claramente uma mensagem dirigida não apenas a Putin, mas também ao seu amigo dileto Donald Trump.

Medvedev, numa recente publicação sua, escreve que não é apenas a Mossad que possui informação privilegiada sobre as “imoralidades do passado” e comportamentos social e criminalmente reprováveis de Donald Trump. Também o FSB, atual sucessor do antigo KGB da União Soviética, a possui. No fundo, ele acaba igualmente por sugerir que Israel tem beneficiado de um apoio político, económico e militar por parte dos EUA porque a Mossad o tem na mão, logo a Rússia também pretende usufruir de igual apoio, pois é igualmente conhecedora de idênticos segredos. Tem sido amplamente divulgado que, durante anos a fio, hackers russos ao serviço do executivo de Moscovo tiveram acesso aos servidores do Departamento de Justiça norte-americano, recolhendo informação privilegiada sobre inúmeros processos incluindo aqueles em que Trump se viu enredado.

Curiosamente, no dia 12 do mês passado, Alnur Mussayev, ex-chefe do Comité de Segurança Nacional do Cazaquistão, vem dizer que o próprio Vladimir Putin, possui um dossier exaustivo acerca de Donald J. Trump, que claramente o compromete e certamente o impede de julgar de forma independente e justa toda a envolvente da guerra na Ucrânia. Assim sendo, sobre o presidente norte-americano impende em permanência uma espécie de espada de Dâmocles que a ser libertada poderá ter consequências devastadoras sobre a sua reputação.

Noutras palavras, Trump poderá estar a ser mesmo objeto de chantagem. Alnur Mussayev não se limitou a levantar meras suspeições, foi muito mais além. Em tom afirmativo referiu, “o dossier é extenso, meticulosamente documentado e concebido não para destruir Trump, mas antes para o controlar”. Ou seja, completamente atado de pés e mãos, servindo os desígnios do ditador russo.

O Kremlin parece ser possuidor desta informação privilegiada há muito mais tempo do que se possa pensar e tem esperado pacientemente pelo momento de lhe dar o devido uso. A estratégia, em si, parece ser clara. Ir libertando para o domínio público e a conta-gotas partes do todo desse mesmo volume de informação. A libertação do todo, de uma só vez, assumiria certamente foros de verdadeira catástrofe para Trump, acabando por levar à sua eventual destituição, muito possivelmente através de um complicado processo de impeachment. O resultado para Putin também não seria o melhor, pois perderia de uma assentada um dos seus melhores ativos, quiçá mesmo o melhor de todos. Astuciosamente e dando continuidade à atual metodologia, continuará a proceder à libertação judiciosa e oportuna de informação comprometedora e em crescendo ao longo do tempo. Assim, só terá a ganhar, pois procurar derrubar através de uma estocada única o presidente norte-americano seria um autêntico tiro nos pés. Este seria rapidamente substituído por outro sem telhados de vidro e assim se esfumaria toda essa vantagem russa, desapareceria o “calcanhar de Aquiles”, pois, e num ápice deixaria de ser simplesmente possível chantagear o homem mais poderoso do mundo.

Tal erro colossal Putin não irá decerto cometer. Trump está consciente disso mesmo e, à míngua de melhores opções, lá vai dando “uma no cravo outra na ferradura”. O FSB russo vai libertando de forma deliberada e criteriosa apenas alguns extratos selecionados do dossier “Krompromat”, não tanto no intuito de expor decisivamente Trump mas, e um pouco mais ao estilo de Sun Tzu, aplicando também aqui uma verdadeira manobra de lassidão. Vai exercendo sobre ele uma pressão devidamente aferida e calibrada. Nem mais nem menos, apenas a pressão estritamente necessária tendo em vista objetivos imediatos ou de curto prazo. Num verdadeiro jogo de sombras, a verdadeira finalidade será tão somente condicionar o comportamento de Donald Trump provocando o respetivo alinhamento com os interesses geoestratégicos da Federação Russa.

Cavar um cada vez maior fosso entre a Europa e os EUA, buscando destruir um elo férreo forjado ao longo de muitas décadas, com origem em Washington D. C. no longínquo ano de 1949 e passado a letra de forma no tratado do mesmo nome é, sem dúvida, para quem procura alterar a atual ordem mundial, um objetivo prioritário. Desestabilizar a coesão da União Europeia, vista pelo Kremlin como um poder fático, continuar a colocar pressão direta sobre o executivo ucraniano e indireta sobre as suas populações com o objetivo último de obter a respetiva capitulação, são outros objetivos claros da Federação Russa. Em boa verdade os “malvados” europeus constituem, de momento, o verdadeiro obstáculo entre a Rússia atual e os seus prospetos da criação de um novo império. Também aqui podemos divisar similar retórica do lado de Trump que recentemente aventou que a Ucrânia e a Europa constituem os grandes obstáculos à paz no continente europeu.

Nada mesmo acontece por acaso. Toda a ação parece focalizar-se no objetivo de ir balizando o comportamento do atual presidente dos EUA, não se tratando de o comprometer em definitivo. Estamos, pois, perante uma manobra de lassidão devidamente cotejada para o pressionar e continuar a condicionar favoravelmente o seu comportamento presente e futuro. Assim e sempre que Trump se mostre mais vacilante ou se afaste dos reais interesses da Rússia, o FSB liberta tão somente o quinhão de informação suficiente para lhe fazer ver quem se encontra ao leme e no tableau de bord. E ao leme que parece estar, será mesmo Vladimir Putin.

Voltemos ao citado ataque de Dmitry Medvedev. Trump fez-se de morto. Optou, até à presente data, por não responder porque simplesmente acha que aqui se aplica o velho ditado: “Quem não deve não teme”. Ou será que só não respondeu para evitar o efeito de bola de neve? Ou seja, porque a sua resposta poderia espoletar diretamente o levantar do véu sobre segredos iníquos ou a simples revelação de informação crítica para a sua imagem...

Sob o ponto de vista das operações psicológicas, será bom ter a noção de que a opção por ignorar até pode serenar momentaneamente os ânimos, mas é certo que ao longo do tempo será vista como sinal de fraqueza, pois quem cala consente e a verdade é que a chantagem não mais irá parar. Tudo isto deixa suficientemente claro que Trump não poderá negociar com o FSB. Não será capaz de comprar a sua boa vontade. Não tem poder suficiente para fazer desaparecer para sempre o alegado “kompromat”. Desta vez, muito embora vá ensaiando contrarrespostas corporizadas em ameaças temporais que todos conhecemos: dentro de duas semanas é que vai ser, desta feita a Rússia ou mostra vontade genuína de negociar ou arrasaremos por completo a sua economia.

Tudo isto é mesmo uma grande tragédia. E porquê uma tragédia? Porque nas atuais condições a Ucrânia continuará a ser o elo mais fraco, objeto constante de bombardeamentos criminosos e indiscriminados, causando destruição e dor a tantos inocentes. Facilmente estes três anos e meio de grande desgaste se poderão prolongar por muitos mais. Trump até pode ser o homem mais poderoso do mundo, todavia ao comando quem parece estar mesmo é o seu amigo do peito Vladimir, pois é ele quem gere “o dossier”.

Afinal a tão vulgarizada teoria da conspiração, tantas vezes sussurrada em surdina à míngua evidências claras, mais não passará de uma mera e bem urdida intriga secreta, um mito urbano ou será que o dito agente secreto ao serviço do então KGB existiu mesmo? Afinal o agente Krasnov não passará de uma simples quimera ou pelo contrário constituirá uma perigosa realidade? Será que alguma vez saberemos?

Major General