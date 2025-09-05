Um desejo não consumado é das piores coisas que podem acontecer. Chegar ao areal e dar logo de caras com uma embalagem vazia de bolas de Berlim sem ter vendedor à vista é uma forma de tortura direcionada aos sentidos.

Longe vai o tempo da bola de Berlim embalada em papel pardo. Agora, estas embalagens formulam pergunta e resposta na mesma frase, alinhando pontos de interrogação com pontos de exclamação e inquirindo o destinatário sobre as suas preferências: bola mais seca, ou mais húmida, ou, para desfazer equívocos maldosos, sem creme ou com creme? Vá lá que na embalagem ainda não aparece a possibilidade de chocolate, caso em que certamente a pergunta passaria a ser com ou sem pistachio e, com um bocado de cosmopolitismo modernaço, passaria a interrogar se o pretendido seria à moda do Dubai ou simplesmente tuga.

Eu gosto de coisas simples, basta-me o toque aveludado da massa frita polvilhada de açúcar, dispenso cremes adicionais. Há uma volúpia especial em sair da água do mar, mesmo que fria, e ouvir ali perto o pregão do vendedor de bolinhas. O prazer aumenta quando a bola chega às nossas mãos e, cara virada ao sol (nos dias em que ele desponta), chegamos à boca a essa fonte de pecados — calóricos bem entendido — e a mordiscamos e vamos saboreando.

Uma das melhores razões para ir pelo menos uma vez por ano à praia é cair na tentação da bola de Berlim à saída do banho. Praia sem bola de Berlim é como açorda sem coentros. Fica a faltar a explosão do prazer.