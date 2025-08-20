“A minha casa é todo o lugar onde estão as pessoas que amo. Contudo, isso não é inteiramente verdade porque já me aconteceu estar com as pessoas que amo em lugares nos quais não me sinto em casa. Então, descobri a resposta: a minha casa é todo o lugar onde não preciso explicar quem sou. Apenas sou.”

Esta reflexão do escritor José Eduardo Agualusa, no livro O Mais Belo Fim do Mundo, remete para um sentimento estranho de "fim do mundo", neste verão marcado pela tragédia dos incêndios florestais, em Portugal — e noutros países do Sul da Europa. Será que nos sentimos verdadeiramente em casa — numa casa ardida pela criminosa incúria — apesar de continuarmos a amar o nosso país?

As pessoas que amo, como escreve o autor de O Vendedor de Passados, podem estar a viver noutros países onde sentimos que somos… somos cidadãos europeus de primeira, de verde esperança e não de cinzenta vergonha, em países onde somos tratados com respeito, ao invés de desdém, pelo Estado que gere os nossos impostos. A nossa casa não é suposto ser “queimada” (ou hipotecada) por sucessivos governos e municípios incapazes de enfrentar interesses instalados e que há muito já deveriam ter sido vigorosamente combatidos.

Se o mundo é a nossa casa e se apreciamos a vantagem de conhecer povos e culturas diferentes, tendo termo de comparação entre sistemas que funcionam com organização e respeito pelo outro (e há vários exemplos na União Europeia), então devemos ser bem mais exigentes e críticos para que seja possível voltarmos a sentirmo-nos em casa, neste caso, na nossa própria casa lusitana.

Há momentos em que — perplexos, revoltados e tristes — não temos bem a certeza se a nossa casa é ainda o país criado há cerca de 900 anos por D. Afonso Henriques, recriado em 1415 por D. João I e a Ínclita Geração ou resgatado em 1640 por gente brava que não deixava a sua casa arder, de braços cruzados.

Em 2025, a profunda amargura das gentes do Interior ou do Norte de Portugal continental, perante a dimensão e repetição dos terríveis fogos florestais das últimas três décadas, só é comparada à perplexidade dos valentes bombeiros que põem em risco as suas vidas para salvar vidas e casas. Infelizmente, alguns já tombaram em combate às mãos de um sistema apodrecido que, sob o manto diáfano da burocracia, tem sido conivente com quem fomenta e lucra com monoculturas de sustentabilidade duvidosa, com a inacreditável incapacidade de cadastrar as propriedades rústicas, com o inconcebível desinvestimento público de décadas em meios de prevenção e combate aos incêndios ou com criminosos reincidentes que, obviamente, não podem continuar incólumes por cada verão que passa.

Em menor escala, mas igualmente em fúria contida, há que somar ainda a revolta latente de um povo desencantado (não acredito que amorfo) e também de todos os que — nos media, na academia e na política séria — já tanto escreveram, debateram e questionaram sobre as causas desta tragédia e as soluções para reerguer das cinzas, hoje de novo, boa parte do território português.

E de pouco vale argumentar com os incêndios ocorridos neste verão noutros países como Espanha, França ou Grécia porque o problema não é apenas o efeito do aquecimento global. Em Portugal, o país com maior área ardida da Europa este ano e com um histórico inconcebível de enormes incêndios desde o início do século, a responsabilidade é de quem tem governado o país nos últimos 30 anos — e teve a possibilidade de mudar ou resolver mas pouco fez, além de criar entidades e mais burocracia.

Em Portugal, como apelar a quem emigrou nos últimos vinte anos (após várias crises económicas) para voltar a viver no Interior ao abandono? Como convencer investidores nacionais e estrangeiros a apostar na agricultura ou no turismo nas cidades, vilas e aldeias das regiões despovoadas que Lisboa e Porto, displicentemente, têm desprezado pelos atos e pelas omissões? Como voltar a acreditar nos políticos que, todos os anos, prometem a reforma da “floresta”, o reordenamento do território e o desenvolvimento integrado?

Tenho algumas respostas, participei ativamente na procura de soluções (numa missão pública e também no jornalismo) e costumo ser otimista, mas agora é tempo de perguntar: perante as cinzas deste verão, como voltar a florescer esperança e a sentir que esta ainda é a nossa casa?