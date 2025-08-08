A transformação digital reconfigura as diretrizes para a competitividade, a produtividade e até a inclusão social. A Estratégia Digital Nacional (EDN) e a Agenda Nacional para a Inteligência Artificial, alinhadas com a Década Digital 2030 delineada pela União Europeia (EU), reforçam o compromisso de posicionar Portugal na dianteira da inovação.

O governo muda, mas não é novo. No seu programa, apresentado aos deputados na Assembleia da República, a digitalização da Administração Pública permanece ambiciosamente no cerne das prioridades. Quer-se mais. Um Estado mais eficiente, mais transparente, mais próximo dos cidadãos e das empresas. Mas a este conjunto de ambições podem colar-se soluções também mais – concretas – e, ao mesmo tempo, menos – ambíguas – através de parcerias estratégicas que possibilitem a sua materialização.

Porque este é um caminho que se faz de passos ousados, mas necessários, e que obrigam a um levantamento exaustivo de processos que já existem para que possam ser desburocratizados sem pudor. Ora, faz parte do progresso que essa desburocratização possa ser efetivada através da eliminação ou, alternativamente, de uma digitalização integral.

A vontade de mudança está refletida em objetivos claros: colocar Portugal em posição de liderança europeia de países digitalmente mais avançados até 2030, a par dos objetivos comunitários (Década Digital 2030 da UE), posicionando-o como um centro global de talento digital. Reconheço a vitalidade nesta retórica patente no programa do Governo. Vejamos, então, como aborda os pilares fundamentais da digitalização e de que maneira procura desatar os nós que sufocam a agilidade da administração.

Propõe-se a criação, entre outros, de um Pacto de Competências Digitais, sob o propósito de aumentar as competências digitais dos portugueses. E é precisamente na concretização destes desígnios que certas empresas em Portugal – sem necessidade de importar competências - podem desempenhar um papel transformador.

A visão de um atendimento omnicanal, a interoperabilidade entre organismos públicos e a utilização inteligente dos dados, bem como a simplificação da linguagem nas plataformas digitais, são elementos cruciais para uma experiência do utilizador verdadeiramente centrada no cidadão. A ideia de um "assistente pessoal" potenciado por inteligência artificial (IA), que notifica o cidadão sobre as suas obrigações e passos a seguir, é um exemplo prático da desburocratização inteligente. Já seria possível estes processos serem implementados e, através do reaproveitamento da experiência comprovada em projetos de assistência ao cidadão em várias latitudes, poderem facilmente ser readaptados para propósitos de prestação plural de serviços de atendimento.

Ou seja, estas soluções digitais não só existem, como podem – e devem – ser adaptadas para facilitar processos concretos como a emissão de vistos, uma área de particular relevância em Portugal – e que já acontece em vários serviços consulares –, ou para aliviar a pressão sobre serviços públicos essenciais como o Serviço Nacional de Saúde em matérias não clínicas, permitindo que se concentrem na sua missão principal. Estes são exemplos práticos de como a colaboração pode gerar valor, sendo um testemunho da capacidade de acelerar e otimizar procedimentos complexos, algo vital para responder a picos de procura e garantir maior celeridade, tantas vezes necessária.

A desburocratização não se faz apenas com a eliminação de papéis, mas com a reengenharia de processos, a automação inteligente e a garantia de que o cidadão e a empresa interagem com o Estado de forma fluida e intuitiva. Apenas desta maneira é possível responder aos objetivos de aprofundamento da articulação front-office e back-office com recurso a tecnologias como a inteligência artificial; assegurar a interoperabilidade entre serviços; eliminar redundâncias através da partilha mais inteligente, e menos repetitiva, de dados; e desmaterializar processos através do desenvolvimento de competências e investimento em literacia digital.

A digitalização da Administração Pública é um passo vital para um Portugal moderno. Mas acredito que o sucesso dependerá da parceria com empresas experientes, essenciais para desmaterializar processos e simplificar a vida dos cidadãos e das empresas.

CEO da TP em Portugal