O Dia Mundial para a Prevenção de Incêndios Florestais, celebrado a 18 de agosto, deveria ser mais do que uma data simbólica — deveria ser um momento de reflexão e decisão. Como bem disse um membro-proprietário do grupo 2B_Forest_Group, em 2017: “A floresta não começa a arder sozinha.” Apenas 2% dos incêndios têm origem natural. O restante resulta de ação humana — negligência, práticas desajustadas, acidente ou crime.

Apesar disso, os proprietários florestais continuam a ser responsabilizados por não “limpar” a floresta. Mas a floresta não se limpa — gere-se. E essa gestão exige conhecimento técnico, investimento, respeito pela biodiversidade, pessoas e visão de longo prazo. Como se “limpam” 3 milhões de hectares todos os anos? Não se limpa. Gere-se. Mais de 92% da floresta portuguesa está nas mãos de privados, que sustentam a economia rural, a paisagem, o turismo e o oxigénio que respiramos. Portugal é o país do mundo com maior percentagem de área florestal privada — que implica desafios acrescidos à engenharia e política na definição de soluções eficazes.

Evitar ignições é um ponto de partida. A mensagem “One less spark, one less wildfire”, usada pelos serviços florestais dos EUA, devia estar presente em cada parque natural, em cada aldeia, em cada mochila de quem pisa o solo rural. Uma faísca a menos é um incêndio a menos.

Ignorar esta urgência é ignorar a realidade:

As alterações climáticas agravam a seca e aumentam o risco

Os países do sul da Europa têm práticas de uso do fogo desajustadas ao novo contexto climático

Os recursos são escassos e devem ser alocados com inteligência

A tecnologia e a inteligência artificial podem ser aliadas na prevenção e resposta rápida

Na Europa, apenas Itália ultrapassa Portugal na média do número de incêndios anuais com mais de 30 hectares: 295. Portugal regista 203 — o mesmo que Espanha, que é 5,5 vezes maior. Este ano, todos enfrentam dificuldades no controlo das chamas. Estes dados mostram que a prevenção tem de ser uma estratégia europeia, com forte componente sociológica e educativa, para eliminar ignições ilegais e negligentes.

Em Portugal, os dados falam por si: até julho, registaram-se 4.758 incêndios. Destes, 85% tiveram área ardida inferior a 1 hectare — em linha com a média dos últimos 10 anos. Estes números parecem bons, mas são constantes há 10 anos com um aumento brutal do investimento no combate. O mesmo acontece com os reacendimentos. Onde está o conhecimento técnico e táctico que durante anos se aperfeiçoou?

O primeiro-ministro afirma que estamos em guerra. Mas quem vai para a guerra com o empenho de voluntários e sem comando unificado? A gestão da estratégia dos incêndios não pode continuar a ser um jogo de cadeiras entre diversas autoridades nacionais e regionais. Na altura do combate, é preciso autoridade, coordenação e profissionalismo. E quando os incêndios começam a descontrolar-se, o comando tem de ser militar — com estratégia, disciplina e recursos próprios.

Os dados de 2025 mostram que 25% dos incêndios são provocados por incendiarismo, 32% por queimadas e queimas, e 6% por acidentes com máquinas. Em resposta, interdita-se o uso de máquinas e o acesso à floresta durante quase um mês, em todo o país, com impactos económicos e sociais gravíssimos. Medidas cegas sem qualquer fator pedagógico, que afastam os bons e deixam os maus à solta.

É urgente uma política de ignições zero. Que cada cidadão seja vigilante. Que os municípios e suas organizações locais — bombeiros, associações, sapadores, caçadores — sejam premiados por estratégias eficazes. Que se reconheça quem mobiliza, educa e age. A floresta merece mais: respeito, profissionalismo e visão.

A gestão do território está fragilizada. Os outros usos têm de internalizar as particularidades da floresta e das alterações climáticas. Não se pode autorizar a construção de um parque industrial ou de um passadiço no meio da floresta sem garantir medidas de proteção e prevenção de incêndios.

O ICNF perde competências, recursos, autoridade e memória institucional. A fiscalização foi esvaziada. Na gestão, a burocracia sufoca: plantar um hectare de medronheiros ou sobreiros exige um projeto RJARR, numa plataforma informática complexa. Podar sobreiros exige autorização. E os municípios, sem técnicos florestais com competências e habilitações, não têm como responder. São necessárias “vias verdes” para Engenheiros habilitados que assegurem, com responsabilidade, uma correta implementação dos projetos, agilizando processos e motivando o investimento na floresta.

Porque cada faísca que evitamos é uma árvore que salvamos. E cada árvore que salvamos é um futuro que protegemos. Mas não queremos apagar incêndios — é preciso impedir que comecem. Numa lógica económica, os únicos que têm vindo a ganhar são os mecanismos de combate. E essa tendência tem de ser invertida. O investimento tem de mudar de direção: da reação para a prevenção, da urgência para a estratégia, da improvisação para a gestão profissional e sustentável da floresta portuguesa.

Engenheira Florestal