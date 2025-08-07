O verdadeiro BOOM

A 25 de julho de 1997 terminava o primeiro Boom, um festival psicadélico que reuniu, naquele ano, 3500 pessoas à beira de um lago português. Nesse mesmo dia, três anos depois, a 25 de julho de 2000, um outro tipo de boom nos céus de Paris sacudiu o mundo aeronáutico. O acidente fatal do Concorde, o único sofrido por este tipo de avião, marcou o princípio do fim da era supersónica da aviação comercial.

Se o festival Boom, agora a caminho do seu 30.º aniversário, cresceu de forma orgânica, quase tribal, até às 40 mil pessoas que hoje o celebram como um ritual de reconexão, arte e consciência ambiental, já o Concorde, conquista europeia e símbolo de um futuro com pressa, voou por quase três décadas com um misto de admiração e desconforto. Transportou 2,5 milhões de passageiros, mas nunca chegou a ser mais do que um luxo voador: restrito, ruidoso, insustentável. Quando explodiu, levou com ele um misto de sonho e de pesadelo.

Agora, uma nova empresa – desta vez americana e chamada Boom Supersonic – promete fazer renascer das cinzas os aviões supersónicos. Será esta a direção certa da mobilidade? Sair cheio de lama do festival Boom em Idanha-a-Nova para Alcochete, atravessar meio país a arder por estrada, cumprir todos os protocolos aeroportuários e esperar numa loja duty free até entrar num novo Concorde? Será isto um regresso a uma corrida tecnológica do passado ou será uma genuína promessa de futuro?

Enquanto o festival Boom investe na proximidade, na sustentabilidade, na experiência sensorial e humana, o Boom Supersonic insiste na velocidade como fetiche tecnológico. Uma experiência recente talvez ajude a afinar o debate: um avião elétrico percorreu 133km com quatro passageiros e consumindo o equivalente a apenas 7% de energia face a uma aeronave convencional. A aviação – como qualquer outra forma de mobilidade – precisa de se reconciliar com o planeta e talvez a próxima revolução venha justamente de um outro lugar, cujo desenvolvimento massivo testemunhamos todos os dias: os drones autónomos, silenciosos, acessíveis e cada vez mais usados em cenários de guerra, exatamente como aconteceu com a aviação militar que precedeu a aviação civil na primeira e na segunda Guerra Mundial.

Eu acredito que o próximo BOOM possa não ser o resultado audível da quebra da barreira do som, mas sim o resultado de uma ideia que se amadurece no silêncio. E se, da próxima vez que formos ao festival Boom, pedirmos um drone a partir do nosso telemóvel que nos vem buscar à nossa rua? Sem aeroportos, sem pistas de aviação, sem nada. No regresso, é só limpar a lama antes de embarcar, para não sujar. Obrigado e boa viagem!