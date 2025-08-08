Quando pensamos em problemas de saúde pública, certas doenças surgem imediatamente na nossa mente. A doença renal crónica, porém, não costuma fazer parte dessa lista e é precisamente aí que reside um dos seus maiores desafios. Falamos de um problema que permanece na sombra do reconhecimento público, apesar dos dados alarmantes que deviam colocá-la no centro das nossas preocupações.

A evidência gerada pelos estudos científicos é inequívoca, confirmando que esta será, em 2040, a 5.ª doença com maior impacto na qualidade de vida e na perda de anos de vida livres de doença. O que significa que são as pessoas que agora estão na faixa etária dos 20 aos 50 anos, com diabetes mellitus e ou hipertensão, consumidoras de medicação frequente, fumadoras, obesas, etc, que, nessa altura, vão ter doença renal crónica. E significa também que, daqui a uns anos, poderá ser tarde demais para evitar a diálise se não se começar já a intervir para modificar este prognóstico.

Apesar da sua elevada prevalência, a doença renal crónica mantém-se largamente desconhecida do público geral. Um desconhecimento muito elevado sobretudo quando comparado com doenças com prevalências semelhantes, como a diabetes, que é reconhecida pela maioria das pessoas.

A natureza insidiosa desta doença explica, em grande parte, esta invisibilidade. Estamos a falar de uma doença pouco sintomática e de evolução lenta ao longo de muitos anos, permitindo que milhares de pessoas vivam com o problema sem suspeitar da sua existência. Uma evolução lenta e silenciosa que justifica também porque não figura no topo das nossas preocupações. Mas quando se torna sintomática, os rins já perderam grande parte da sua função, pelo que a nossa única esperança é detetá-la naqueles que apresentam os fatores de risco e iniciar precocemente as intervenções necessárias para atrasar a sua progressão. E para isso, é importante também dotar os profissionais médicos de instrumentos e de estratégias para uma intervenção precoce e a boa notícia é que o rastreio é surpreendentemente simples e económico: basta uma análise à urina e outra ao sangue para identificar os primeiros sinais de alarme.

Mas afinal o que é a doença renal crónica? Trata-se de uma condição em que existe lesão renal que persiste por mais de três meses e que se pode manifestar pelo aparecimento de proteína na urina (albuminúria) ou de perda da função depuradora renal, que conduz à acumulação de substâncias no sangue e que deviam ter sido eliminadas pelos rins.

Como já foi referido, infelizmente, as manifestações da doença renal crónica apenas surgem na fase muito avançada da doença, sendo os sintomas mais comuns, cansaço, retenção de líquidos, maior dificuldade no controlo da pressão arterial, entre outros.

Falamos de um problema cuja dimensão é mais vasta do que muitos imaginam. Embora seja desconhecida a incidência da doença nas suas fases iniciais, os dados disponíveis revelam uma realidade preocupante. O que sabemos é que a prevalência estimada, em Portugal, em todas as fases, excluindo a diálise e a transplantação renal, é 9,8%. Quando a doença evolui e se torna necessário fazer um tratamento substitutivo – diálise ou transplante renal –, é possível calcular a incidência de novos casos em fase avançada. Em Portugal, em 2024, 2506 pessoas iniciaram diálise, contribuindo para o total de 14.089 pessoas que se encontravam a realizar estes tratamentos (em Portugal, a 31 de dezembro de 2024). Somando a estes números, os casos de transplantação renal e tratamento médico conservador, assistimos a valores de incidência e prevalência dos mais elevados da Europa – incidência de 271,6 por milhão de população (PMP) e prevalência de 2046 PMP.

Os culpados desta situação são conhecidos: diabetes, hipertensão arterial, tabagismo, obesidade e sedentarismo figuram entre os principais fatores de risco para a doença renal crónica. E o controlo rigoroso destes fatores e a deteção precoce constituem as armas mais eficazes para reduzir significativamente a incidência desta patologia na população portuguesa.

No entanto, persistem lacunas significativas no acompanhamento destes doentes. O médico de família emerge como a figura central, cabendo-lhe identificar indivíduos em risco, propor rastreios adequados, iniciar intervenções atempadas e, quando necessário, referenciar para o nefrologista. Reconhecendo esta necessidade, a Direção-Geral da Saúde, através da CIMEN-DRC, publicou recentemente um despacho que define claramente o percurso do doente e os diversos intervenientes em cada fase deste processo.

Tudo isto nos leva a uma conclusão inegável: há ainda um longo caminho a percorrer no combate a esta doença. As campanhas de sensibilização assumem aqui um papel essencial, servindo não apenas para alertar a população, mas também para a dotar de informação que pode partilhar com os médicos e motivar a realização de rastreios em grupos de risco. Iniciativas como "O Rim não Dói", que vai ao encontro dos portugueses nos locais onde mais se concentram durante o verão — as praias —, exemplificam esta abordagem proativa, com um objetivo claro: reforçar a mensagem de que não é preciso ter sintomas para ter doença renal, quebrando assim o ciclo vicioso do diagnóstico tardio.

Professor Edgar Almeida, Sociedade Portuguesa de Nefrologia (SPN)