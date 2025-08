Nos últimos anos, o discurso dominante nas organizações tem sido claro: a migração para a cloud deixou de ser uma opção, para se tornar uma inevitabilidade e uma transição necessária para empresas que querem escalar, inovar e competir num mundo cada vez mais digital. Contudo, migrar para a cloud – a tão falada “journey to the cloud” – não pode deixar-nos esquecer a realidade de que a maioria das operações essenciais das empresas continua a funcionar em sistemas legacy, ou seja, em softwares ou hardwares mais antigos, que continuam em uso, e que ainda que possam ser considerados obsoletos, são cruciais para o funcionamento dos sistemas e aplicações.

Os mainframes, ERP antigos, aplicações construídas em linguagens descontinuadas ou bases de dados altamente personalizadas — todos eles suportam processos que não podem parar. E não vão desaparecer do dia para a noite. Os sistemas core das organizações ainda vivem em infraestruturas que, apesar de não serem "sexy", continuam a suportar a operação diária de bancos, seguradoras, hospitais e nas administrações públicas.

E são as equipas certificadas, especializadas e com conhecimento profundo destas tecnologias e linguagens legacy, como COBOL, PL/SQL, ABAP, SAP ECC, Visual Basic e sistemas baseados em Java e .NET, quem garante a continuidade operacional das empresas, enquanto se prepara a transição para arquiteturas mais modernas e escaláveis. Por isso, é também muito importante lembrar que estes profissionais continuam a ter um papel central, pois são eles que mantêm o alicerce para a transição digital.

A migração para a cloud deve avançar, sim — com visão, com parceiros certos e com ambição. Mas o legado exige cuidado, investimento e respeito. É preciso mantê-lo vivo enquanto se constrói o futuro. Não se trata de resistir ao futuro, mas de garantir que chegamos lá sem tropeçar no presente, pois (ainda) são estes sistemas que constituem a base fundamental para uma transição sólida.

A cloud não é um “interruptor”, mas uma viagem. Implica formação de equipas, reengenharia de processos, adaptação de modelos de negócio e, sobretudo, uma mudança na cultura das organizações. Não podemos esquecer-nos dos profissionais que continuam a trabalhar nestes sistemas, diariamente, para assegurar que os sistemas legacy continuam a garantir segurança, compliance e disponibilidade. E não podem falhar.

Estando à frente de uma consultora tecnológica, acredito que é fundamental sabermos que migrar para a cloud exige tempo, planeamento e uma visão estratégica bem definida que não deixa para trás os alicerces tecnológicos das empresas, mas pelo contrário, defende uma abordagem equilibrada: uma transformação que envolve toda a operação que garante o dia-a-dia, e que constituirá, sempre, a base para qualquer tipo de transição digital.

É por isso que acredito que a inovação deve ser feita com responsabilidade e o equilíbrio é a palavra-chave. No fim de contas, o sucesso das organizações dependerá menos de onde querem chegar — e mais da forma como cuidam de tudo aquilo que as trouxe até aqui.

Diretor executivo da HCCM Consulting