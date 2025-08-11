A vida académica traz diversos desafios que se refletem na rotina diária e há distrações que atrapalham a produtividade, como o scrolling nas redes sociais ou a procrastinação, levando a sentimentos de frustração e inseguranças sobre as suas capacidades.

Mas há ferramentas digitais que ajudam à produtividade de forma simples e eficaz, cada uma delas seguindo diferentes caminhos, mas respondendo ao grande desafio que é ajudar as pessoas a serem mais produtivas, obterem maior sucesso a nível académico e estudarem com maior vivacidade.

1. Jungle AI

O Jungle AI é um website feito através de inteligência artificial que existe tanto para computador como para dispositivos móveis.

A sua principal função é ajudar num estudo consistente que inclui a evolução de níveis e ainda faz uma leitura precisa dos teus documentos, ao ponto de usar uma linguagem bastante parecida.

Esta ferramenta ajuda-te em casos que necessitas de estudar aulas teóricas para o exame:

Criação de quizzes de escolha múltipla e perguntas de resposta breve;

Divisão das matérias por módulos;

Mostra o progresso final e em que aspetos devem ser reforçados no estudo;

Faz revisão dos conteúdos, de modo a apelar à memorização;

Traz um estudo dinâmico e lúdico.

2. Thea AI

Com o propósito idêntico à ferramenta anterior, o website Thea AI tem as seguintes funcionalidades para o apoio ao estudo:

Criar testes de escolha múltipla com diferentes graus de dificuldade, a partir dos documentos que disponibilizas.

Criação de Flashcards;

Testes de memorização;

Inclui a opção de criar resumos da matéria, através da opção “Guia de Estudo”.

3. Forest App

De modo a dar ferramentas diversificadas, selecionou-se o Forest App, que apenas dá em smartphones e tablets.

A função do Forest App é ser uma alternativa à opção “modo focado” do telemóvel que é ignorado por muitas pessoas, em que se constrói uma espécie de vegetação, com árvores de diferentes tipos ao longo do tempo. Esta aplicação tem como intuito incentivar ao foco no estudo, sem distrações provenientes das redes sociais ou outros possíveis elementos de distração que dificultem a produtividade.

4. Kit de produtividade da Google: Google Calendar, Tasks e Google Keep

A Google sempre foi conhecida como uma empresa que tenta dar diversas funcionalidades gratuitas para os seus utilizadores e no requisito de produtividade, isso não foi uma exceção.

Em primeiro lugar, selecionou-se o Google Calendar, porque através desta aplicação é possível:

Organizar-te para as tuas provas;

Ter uma noção do teu tempo como ter presente os prazos de entregas dos trabalhos, eventos importantes;

Tens a possibilidade de agendar marcação (reuniões importantes);

Todos os dados serão guardados na tua conta Google;

Oportunidade de partilhar calendários com os colegas se assim for necessário;

Desta forma, conseguirás obter uma visão periférica do teu tempo e arranjar medidas de como o dividir de forma mais adequada às tuas necessidades.

Por outro lado, o Google Tasks, tal como o nome indica, serve para registar todas as tarefas que precisas de fazer através do formato de lista. Por fim, o Google Keep pode tanto ter a função do Google Tasks, como pode servir para guardar apontamentos ou registos relevantes para o teu estudo e a opção de personalização das notas. A sua utilização é conforme o teu olhar crítico e o que melhor se adapta às tuas necessidades.

5. Perplexity

O Perplexity é uma ferramenta de inteligência artificial que pode ajudar em diversos aspetos, incluindo:

Contribuir para sugestões de temas;

Esquematizar a informação para o apoio ao estudo;

Criação de espaços com os conteúdos que necessites de explorar.

Existem outras funções, com Perplexity Pro, que é pago, como por exemplo o aprofundamento mais eficiente da informação. Contudo, a versão gratuita do Perplexity já oferece uma grande ajuda.

Através deste conjunto de ferramentas de diferentes tipos é possível garantir benefícios no teu futuro académico como uma melhor gestão do tempo, aumento na eficiência das tarefas tornando-as mais simples de lidar, maior foco e concentração e inclusive melhorar o sentido de organização.

Reforça-se que o uso da inteligência artificial deve ser moderado, de modo a não haver uma dependência digital que seja prejudicial para as capacidades cognitivas, logo estas aplicações não devem ser usadas para fazer os trabalhos académicos completos ou forma de obter as respostas de forma automática, sem haver qualquer exercício reflexivo.

Deste modo é importante refletir sobre o conceito de produtividade, de seguida proceder a diferentes metodologias de estudo que possam auxiliar a aumentar a eficiência das tarefas e a sua respetiva qualidade na aprendizagem e após isso conjugar com as ferramentas aqui indicadas ou até mesmo outras que não foram citadas, de modo a experimentar diferentes formas e ver qual melhor se adapta para ti.

Estudante de Psicologia