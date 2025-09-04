O cérebro humano é uma das ferramentas mais sofisticadas da natureza. É nele que reside a nossa capacidade de interpretar o mundo, tomar decisões e antecipar o futuro. É também o principal instrumento de trabalho dos Analistas de Informações Criminais – profissionais que, longe do mediatismo, desempenham um papel essencial na prevenção e investigação do crime.

Curiosamente, em inglês, o termo “intelligence” não designa apenas uma capacidade cognitiva, mas também a atividade de produção e análise de informações. Em português, preferimos o termo “informações”, mas a base é comum: falamos sempre de transformar dados e conteúdos mais ou menos dispersos e factos em conhecimento acionável para um determinado nível de ação ou decisão. Inteligência, neste contexto, é uma ação pensada. É uma decisão informada. É uma antecipação calculada.

No combate ao crime, esta inteligência traduz-se na atividade especializada dos Analistas de Informações Criminais. São eles que, a partir de dados quantitativos (estatísticas, registos oficiais, padrões temporais e geográficos) e qualitativos (condutas, motivações, objetos do crime, redes sociais, entre outros) constroem modelos de compreensão da realidade criminal. Modelos que ajudam a prever, agir e esclarecer.

Nos dias de hoje, a investigação criminal assenta numa tríade complementar: a investigação no terreno conduzida pelos agentes policiais, a recolha e análise de prova material através das ciências forenses, e a análise de informações. Esta última, cada vez mais relevante nos casos de maior complexidade de criminalidade organizada, terrorismo e de outras formas organizadas de crime.

Em Portugal, esta função é desempenhada por profissionais com estatuto policial e formação técnica própria. Outros países europeus optam por apostar na formação técnica e académica específica de civis para complementarmente exercerem essa função. O campo da análise criminal está, aliás, em expansão significativa no setor privado, onde segurança, compliance e controlo e análise de risco se tornaram dimensões estratégicas do negócio.

Existem dois grandes eixos neste tipo de análise: o operacional, que incide sobre casos concretos com impacto imediato, e o estratégico, orientado para fenómenos criminais mais amplos e persistentes. Em ambos os casos, o cérebro é a ferramenta central: é nele que se cruzam experiência, pensamento crítico e capacidade de abstração. Mais do que competências técnicas, esta função exige uma mente preparada para pensar com método, cruzar variáveis, detetar padrões e antecipar comportamentos. Estes analistas são, acima de tudo, pessoas que sabem pensar com propósito.

Neste sentido, a crescente complexidade da criminalidade – e a necessidade de transformar dados em conhecimento – tornou evidente uma lacuna na formação especializada nesta área. É com esse propósito que surgem programas de pós-graduação focados na Análise de Inteligência Criminal, capazes de preparar profissionais com ferramentas técnicas e pensamento estruturado, prontos para apoiar e integrar equipas de trabalho.

Importa, por isso, reconhecer a importância destes profissionais. Os Analistas de Informações Criminais são, muitas vezes, os olhos que veem mais longe e os cérebros que pensam de forma mais profunda, trabalhando em articulação e potenciando o uso de ferramentas digitais, incluindo a Inteligência Artificial, bem como o contributo da Ciência, em especial das Ciências Sociais e Humanas. O seu trabalho, embora invisível à maioria, contribui de forma decisiva para uma sociedade mais segura, preparada e consciente. Num mundo inundado por dados, precisamos de quem saiba pensar. E, no universo da segurança, da prevenção e investigação do crime, pensar bem é tão vital como agir rapidamente orientado pela atividade das Informações Criminais.

Coronel da GNR na Reserva e Coordenador da Pós-Graduação Análise de Informações: Prevenção e Investigação do Crime na Egas Moniz School of Health & Science