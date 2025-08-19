Setembro marca o regresso às aulas, às rotinas e às lancheiras preparadas à pressa antes de sair de casa. Para muitas famílias, este é um momento oportuno para reavaliar hábitos alimentares e assegurar que os mais novos têm acesso a refeições equilibradas, que os ajudem a crescer saudáveis. Mas é também uma altura relevante para o setor do retalho alimentar reforçar o seu papel na promoção da literacia nutricional e na construção de uma sociedade mais informada e consciente.

Os dados são preocupantes: em Portugal, cerca de 31,9% das crianças têm excesso de peso e 13,5% enfrentam já situações de obesidade infantil*. Estes números exigem uma resposta coordenada e eficaz, onde o retalho alimentar pode desempenhar um papel transformador, não apenas como ponto de venda, mas como agente ativo na educação para uma alimentação mais equilibrada.

Mais do que disponibilizar produtos, o retalho tem a responsabilidade de educar, de contribuir para a formação de consumidores mais informados.

Comer bem não depende apenas de gosto ou preferência, é também uma questão de conhecimento e acesso. E esse conhecimento pode ser promovido de várias formas: através da sinalização clara de opções equilibradas, da simplificação e explicação dos rótulos nutricionais, da partilha de receitas práticas e saudáveis, ou da criação de campanhas educativas que envolvam escolas, famílias e comunidades. O objetivo? Transformar cada ida ao supermercado numa aula, numa oportunidade de aprender a comer melhor.

Nos últimos anos, o setor tem vindo a adotar medidas concretas que apoiam este caminho: reformulação de produtos com menor teor de sal, açúcar e gordura; valorização de alimentos frescos e sazonais; e desenvolvimento de gamas pensadas para diferentes faixas etárias, incluindo crianças e jovens. No entanto, apesar destes avanços, o combate à obesidade continua a ser um desafio complexo e persistente.

Para que uma alimentação equilibrada seja verdadeiramente acessível a toda a gente, o retalho alimentar deve continuar a integrar inovação, responsabilidade social e compromisso educativo nas suas práticas. Comer bem é um direito, e aprender a fazê-lo é uma competência essencial que começa na infância e pode ser reforçada diariamente nas lojas dos retalhistas alimentares.

No entanto, este papel educativo só será eficaz se for desenvolvido em colaboração com outros agentes da sociedade. O setor deve trabalhar em articulação com escolas, profissionais de saúde, entidades públicas e organizações da sociedade civil, criando um ecossistema que promova a literacia alimentar de forma consistente e abrangente. O supermercado pode ser o ponto de partida, mas a transformação exige continuidade, coerência e compromisso coletivo.

Ensinar a comer bem é uma responsabilidade partilhada e o retalho tem todas as condições para ser, também, um dos educadores.

Diretora de Marketing do Continente

*Estudo Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) Portugal, relativo a 2022, elaborado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.