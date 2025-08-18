A Cultura não vai de férias em Lisboa. Quando o calor do verão se faz sentir e muitos optam por abandonar a cidade rumo às praias, Lisboa responde com um palco vibrante de criatividade e ilusão. A cada verão, uma magia única invade as ruas, praças e jardins, revelando que a capital portuguesa tem sempre espaço para o extraordinário. É neste espírito que surge mais uma edição do Lisboa Mágica – Festival Internacional de Magia de Rua, um evento já emblemático que, em 2025, celebra orgulhosamente a sua 13ª edição.

Desde a sua origem, o Lisboa Mágica estabeleceu-se como um dos maiores festivais de magia urbana da Europa, desafiando o quotidiano e o olhar dos lisboetas e visitantes. Sob a direção artística de Luís de Matos, a maior referência da magia em Portugal e reconhecido mundialmente, o festival tem sido palco de momentos inesquecíveis, marcados pela surpresa, pela emoção e pelo encontro de culturas.

Em 2025, o Lisboa Mágica regressa de 19 a 24 de agosto, em mais uma organização em parceria com a Egeac-LISBOA CULTURA, reafirmando o compromisso da cidade com a Cultura e a criatividade, aposta sempre presente e reforçada com o Executivo liderado por Carlos Moedas.

A programação da 13.ª edição é particularmente ambiciosa: serão 175 espetáculos distribuídos por 12 espaços emblemáticos da cidade, incluindo ruas históricas, praças centrais e jardins que convidam ao convívio e à descoberta. Ao todo, 15 mágicos e artistas convidados, vindos de mais de 11 países, prometem surpreender e fascinar públicos de todas as idades.

O festival não é apenas um espetáculo; é um convite para redescobrir Lisboa sob uma nova luz. A magia de rua transcende barreiras linguísticas e sociais, criando momentos de comunhão espontânea entre artistas e público. Pessoas de todas as idades, famílias, turistas, curiosos e apaixonados pela arte encontram-se para partilhar o riso, o espanto e a alegria do impossível tornado realidade.

Lisboa Cresce, Lisboa Agradece.

Presidente Egeac/LISBOA CULTURA