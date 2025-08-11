O mundo do trabalho, atualmente, é um espelho da diversidade cultural que marca o nosso tempo. Transversal a setores e geografias, esta realidade é especialmente relevante em empresas globais, onde equipas multiculturais cooperam diariamente para responder às exigências de clientes em todo o mundo. A multiculturalidade é, simultaneamente, um reflexo da globalização e uma impulsionadora da mesma.

No atendimento ao cliente, ter colaboradores com diferentes origens culturais permite interpretar, com maior sensibilidade e conhecimento de causa, as necessidades de cada mercado. Esta pluralidade de visões e experiências traduz-se num serviço mais personalizado, mais empático e, por isso, mais eficaz.

Esta riqueza, que se configura altamente estratégica, traz consigo, naturalmente, desafios. A título de curiosidade, uma análise baseada no Índice BLISS do Boston Consulting Group revela que criar um ambiente de trabalho inclusivo pode reduzir o risco da rotatividade empresarial.

A convivência de diferentes culturas exige uma gestão sensível e consciente dos seus contextos, que privilegie a integração, o diálogo e o respeito mútuo. As diferenças de comunicação, hábitos de trabalho ou perspetivas sobre aquilo que é a liderança devem ser entendidas não como obstáculos, mas como oportunidades de aprendizagem e de crescimento coletivo.

Neste contexto, o papel de um líder torna-se ainda mais determinante. Segundo uma pesquisa feita pela Harvard Business Review, em 2024, as empresas inclusivas têm 1,7 vezes mais hipóteses de serem líderes de inovação nos setores em que atuam. É fundamental cultivar um ambiente onde todos se sintam parte integrante da organização, onde as suas particularidades sejam atendidas e vistas como ativos estratégicos e, adicionalmente, que se sintam motivados a contribuir para um objetivo comum.

O compromisso para com uma liderança adequada a um ambiente além-fronteiras não se esgota na gestão interna: reflete-se também na forma como nos relacionamos com os nossos clientes. Um ambiente de trabalho onde impera a inclusão e o respeito transparece, inevitavelmente, na qualidade do atendimento prestado.

A tolerância, aqui, não é um mero valor simbólico – é o ponto-chave. Saber lidar com a diferença, acolher o que é distinto e promover a coesão na diversidade são, hoje, fatores-chave para o sucesso das organizações.

HR and Brand & Engagement director da Intelcia