Foram ontem anunciadas em Conselho de Ministros novas medidas de apoio às empresas afetadas pela calamidade dos incêndios de 2025. Foram hoje apresentadas ao Presidente da República. Na próxima semana serão conhecidos os termos concretos da legislação, ainda não divulgados. O governo sinalizou a intenção de criar várias medidas excecionais e urgentes de apoio às empresas, permitindo-lhes enfrentar as quebras abruptas de atividade e salvaguardar postos de trabalho provocadas pelo flagelo do calvário dos incêndios.

O governo vai avançar com um apoio às empresas para manterem os seus postos de trabalho, bem como com o alargamento de prazos para cumprimento de algumas obrigações contributivas e fiscais. Os contratos de trabalho poderão ser suspensos e os salários parcialmente comparticipados.

A verdade é que isso pode ser curto para aquilo que são as expectativas e, principalmente, as necessidades dos empresários, que clamam pelo repristinar do lay-off simplificado, permitindo-lhes manter os postos de trabalho em simultâneo com o recebimento de um apoio financeiro que lhes permita satisfazer as suas obrigações perante os trabalhadores afetados.

Assumindo que o governo irá seguir a esteira de 2024, antecipa-se que entre as soluções em estudo encontrar-se-á mesmo a possibilidade de adoção de um regime simplificado de redução ou suspensão dos contratos de trabalho em situação de crise empresarial, mecanismo já previsto no Código do Trabalho, mas que será adaptado às circunstâncias extraordinárias do presente, indo ao encontro da desburocratização e celeridade pretendidas pelas entidades afetadas.

Como referido, o precedente mais próximo encontra-se nas medidas aprovadas em setembro de 2024, quando foi estabelecido um regime simplificado que permitia às empresas recorrer à suspensão ou redução de contratos de trabalho sem a necessidade de cumprir as formalidades previstas nos artigos 299.º e 300.º do Código do Trabalho, bebendo daquilo que já tinha sido o regime de lay-off simplificado que a generalidade dos trabalhadores, infelizmente, conheceram por altura da pandemia covid-19.

Assumindo a simplificação (como o próprio nome revela) do procedimento, esta reduzirá a burocracia e acelerará a resposta às dificuldades imediatas, ainda que sem o mesmo tipo de apoio financeiro direto que marcou o lay-off simplificado da pandemia de covid-19.

Até ao momento, pouco ou nada em concreto se sabe sobre as medidas que estarão em cima da mesa. Resta agora aguardar a publicação da legislação concreta para 2025, que clarificará se o governo seguirá a mesma via de simplificação procedimental ou se optará por complementar as medidas com mecanismos de apoio financeiro direto. Até à publicação da legislação concreta, será decisivo que as empresas se mantenham atentas, pois da rapidez na adesão a estas medidas pode depender a viabilidade imediata da sua atividade comercial.

