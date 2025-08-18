Os incendiários não podem ser o bode expiatório do que se passa todos os anos em Portugal. Não há uma verdadeira política de prevenção e não se pode arranjar todo o tipo de desculpas: umas vezes é culpa incendiários, outras vezes é culpa dos eucaliptos, noutras ainda é culpa dos pinheiros, passando pelas mudanças climáticas.

É uma forma de qualquer governo ou políticos dos partidos desviarem a atenção do verdadeiro problema, que é o abandono das florestas.

Eu não sou especialista de coisa nenhuma, mas gosto de estar informado e investigar nas minhas constantes leituras. É vital entender o que está por detrás de um incêndio. Há vários fatores que devem ser tomados em conta: a quantidade de combustível disponível (neste ano choveu muito, há mais vegetação), o quão seco ele está, a fonte de ignição (raios, mão criminosa, etc.) e, finalmente, as condições climáticas que favorecerão o seu crescimento.

É verdade que há um crescente abandono das terras. Então antes de combatermos os incêndios temos de combater o abandono rural.

Chego à conclusão de que as medidas de prevenção atuais são insuficientes, como tratamentos florestais direcionados, a manutenção de trilhos, aceiros e pontos de água. Temos de ter acesso a informação fidedigna das causas dos incêndios: fenómeno natural (um raio), intencional, negligência ou acidente.

É preciso saber o ponto de partida de um incêndio e não cair na eterna fatalidade de se concluir que é devido a causa desconhecida. Há muitas pistas, como vestígios de aceleradores, espoletas, fósforos, impressões digitais, etc.

Atear fogo tem um preço elevado. O ato de queimar florestas ou áreas arborizadas é punível, em geral, com pena de prisão de três a dez anos. Trata-se de um crime público, ou seja, o respetivo procedimento criminal não depende nem da apresentação de queixa nem da dedução de acusação particular.

Se o incêndio causar mortes, o autor pode ser julgado por homicídio, além de responder pelo crime de incêndio. A prevenção é vital e não chega fazer grandes investimentos em recursos de combate aos incêndios, é preciso analisar as causas estruturais dos incêndios.

Sinto raiva desta impotência que passa pela falta de planificação e incapacidade de antecipar os problemas.

A resolução da crise dos incêndios continua à mercê da meteorologia, pelo abaixamento da temperatura e menos vento, que podem ajudar.

Portugal lidou com uma pandemia, um apagão e agora os incêndios. Lidou bem com os dois primeiros, muito mal com os incêndios, sendo reincidente. É preciso um ponto de viragem e um pacto governamental para a mitigação e adaptação de Portugal à emergência climática. Portugal tem de redimensionar as suas políticas e melhorar a sua capacidade de resposta a catástrofes naturais cada vez mais graves.

Fundador do Clube dos Pensadores