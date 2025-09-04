Aquilo que prometeram às gerações mais jovens dissipou-se e, hoje, sem darmos conta, estamos a um maior passo de voltar a reunir os “homens da luta” do que de transformar, de facto, o panorama do mercado de trabalho. O que aconteceu? O que pode ter mudado?

Vindo de uma família de classe média baixa, cresci a acreditar que a educação seria a chave para abrir horizontes e conquistar uma vida melhor. Sempre tive uma família que priorizou o meu percurso académico: nunca me faltaram explicações, material escolar ou liberdade para escolher o meu caminho profissional.

Depois de um percurso mediano até ao secundário, entrei no curso que queria. Com esforço e algum acaso, tornei-me num aluno de mérito, algo quase inesperado. Percebi cedo, na faculdade, que se não me mexesse ficaria para trás. E mexi-me: participei em núcleos, fui embaixador, representante, membro ativo em todas as iniciativas possíveis. As competências que desenvolvi foram imensas. Fiz estágios, entrei num mestrado e pensei: “Com este currículo, ninguém me bate.” Ah, como eu estava enganado!

O mercado de trabalho está fragmentado e confuso. Durante anos, disseram-nos que tínhamos de nos diferenciar, acumular competências, quase aprender a voar. Por isso fiz tudo o que parecia correto. Mas porque hoje acabam por não nos valorizar?

É curioso ver como não existe uma maior discussão no país sobre o facto de, atualmente, excetuando algumas licenciaturas, um recém-formado em Portugal enfrenta oportunidades quase nulas de entrada no mercado de trabalho. Países como o Reino Unido têm discutido abertamente este assunto no parlamento e em vários órgãos de comunicação como o The Guardian, devido à grande percentagem de desemprego de jovens altamente qualificados. Parece ser geral através de vários artigos de opinião de especialistas na área, de que meritocracia é um conceito ultrapassado, principalmente no mercado de trabalho.

Nunca estivemos tão perto de sermos novamente uma “geração à rasca”, mesmo numa situação que ditam de “pleno emprego” no país.

Atualmente, uma candidatura a uma vaga de emprego significa enfrentar centenas de obstáculos antes mesmo de enviar o currículo. Este precisa de passar pelos filtros de ATS (sistemas de inteligência artificial), destacar-se entre milhares de candidatos, ter a foto certa, o modelo ideal, e ainda estar pronto para as centenas de barreiras seguintes.

Vejo casos como o meu todos os dias: bons alunos, boas médias, experiência relevante, e ainda assim… Até no TikTok há jovens a desabafar, entre o humor e o desespero, sobre a dificuldade de encontrar trabalho.

Não sei se o problema são vagas fantasma, critérios de seleção desfasados ou processos saturados. Só sei que o ciclo está viciado. Precisamos começar a pensar seriamente no futuro que estamos a oferecer aos jovens.

No nosso país já chegaram a ser discutidas medidas de retenção de jovens, mas onde estão os resultados? Nós, na realidade, só nos vemos na possibilidade de ir embora. Eu gostava de viver no meu país, mas a que custo? Depois de cinco anos de estudo e um investimento complexo, vejo uma situação preocupante para a minha geração.

Por fim, não escrevo isto para desistir, mas para que nos ouçam. Queremos apenas mais oportunidades para podermos viver, e não sobreviver. Se Portugal continuar a desperdiçar o seu talento jovem, não será só a nossa geração a perder, será o país inteiro a hipotecar o próprio futuro. A nossa geração está à rasca. Basta olhar para o número de candidatos ao ensino superior este ano e refletir.

Licenciado em Marketing e a frequentar o Mestrado em Comunicação, Marketing e Media Digitais