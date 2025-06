Na noite de 17 de junho, o Teatro Narciso Ferreira, em Riba de Ave, foi palco de um momento inédito no nosso país: o primeiro Giving Circle realizado em Portugal. Uma iniciativa promovida pela Fundação Narciso Ferreira, em parceria com o Centro Português de Fundaçoes, que juntou pessoas, empresas e instituições num ambiente de verdadeira democracia filantrópica — onde todos tiveram a oportunidade de contribuir e decidir, em conjunto, o destino das suas doações.

O conceito, já com provas dadas em outros países, baseia-se numa ideia simples, mas poderosa: a filantropia pode ser um ato participado, transparente e comunitário. Em vez de decisões tomadas em pequenos círculos ou gabinetes, o Giving Circle dá voz às pessoas. Permite que cada participante — independentemente do valor que possa doar — sinta que faz parte de uma decisão coletiva sobre como apoiar causas relevantes e projetos transformadores no seu território.

O resultado? Quase 10 mil euros angariados, canalizados para três projetos promovidos por instituições locais de Riba de Ave. Projetos que vão trabalhar na inclusão social através do desporto, na sensibilização ambiental e no desenvolvimento de um jardim sensorial para as crianças da vila. Três sementes de mudança que só germinaram graças ao envolvimento direto e entusiasta da comunidade.

Vencedores do Giving Circle créditos: CPF

Esta experiência pioneira veio lembrar-nos algo essencial: a filantropia não é exclusiva de grandes doadores ou de entidades com muitos recursos. Todos podemos dar, todos podemos participar, todos podemos ter voz. A verdadeira força da filantropia reside na sua capacidade de mobilizar e unir, de criar laços e de construir, juntos, respostas para os desafios locais.

O Giving Circle de Riba de Ave mostrou o caminho. Agora, o desafio está em multiplicar este tipo de iniciativas, levando a democracia filantrópica a outras comunidades e territórios. Porque o futuro da filantropia será mais forte quanto mais coletivo, transparente e participativo for.

Centro Português de Fundações