As comissões bancárias, nomeadamente as de manutenção de conta, continuam a ser motivo de desconforto para muitos portugueses. No entanto, apesar dessa insatisfação, a maioria continua sem procurar alternativas. Este é um comportamento comum e compreensível numa área que, para várias pessoas, permanece complexa e pouco transparente.

Um estudo realizado este ano pela DATA-E, em parceria com a Nickel, contribui para compreender melhor esta realidade. Mais de metade dos portugueses não se recorda da última vez que consultou o preçário do seu banco, e cerca de 30% afirma mesmo não o conhecer. Ainda assim, seis em cada dez consideram que pagam comissões elevadas, enquanto metade afirma valorizar esse critério na hora de escolher uma instituição bancária. Apesar de estes dados revelarem uma consciencialização do tema, persiste alguma hesitação em agir.

Durante décadas, a escolha de um banco baseou-se em critérios como segurança, confiança e estabilidade. Mudar de instituição era pouco comum e frequentemente percecionado como um processo demorado, confuso ou até arriscado. Atualmente, apesar da diversidade da oferta e de soluções mais adaptadas a diferentes perfis, muitas pessoas mantêm a conta que abriram no início da vida profissional ou académica. A familiaridade com o banco atual, aliada à perceção de que o esforço da mudança não compensa, continuam a ser fatores determinantes.

Neste contexto, não se trata de julgar a inércia dos consumidores, mas de reconhecer que há margem para melhorar o acesso à informação. Embora já existam modelos mais simples e acessíveis, disponibilizados tanto por instituições tradicionais como por soluções digitais, estas alternativas nem sempre são devidamente comunicadas ou percebidas pelos clientes. A concorrência no setor bancário tende a beneficiar, sobretudo, quem compara e procura ativamente opções mais adequadas às suas necessidades ou fase da vida. Por isso, é fundamental reforçar que existem diferentes abordagens, com estruturas de custos variadas, e que mudar ou abrir uma conta não tem de ser complicado.

Além disso, a comissão de manutenção que, para muitos, é encarada como um dado adquirido, deve ser um critério ponderado na escolha e avaliação de uma instituição financeira. Tal como consideramos os juros de um crédito ou as vantagens de um cartão, também devemos analisar com atenção os custos associados à manutenção da conta.

O setor financeiro está em transformação e os consumidores têm, hoje, um papel mais interventivo neste processo. Cabe às instituições facilitarem este caminho, bem como à sociedade fomentar uma cultura de maior literacia, transparência e autonomia. Em boa verdade, quanto melhor informados estivermos sobre o que pagamos, maior será a nossa capacidade de decidir e, quando necessário, de mudar.

CEO da Nickel Portugal