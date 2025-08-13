Não esperava começar este texto com uma menção a arqueologia. Mas não podemos ignorar o óbvio. Recentemente, arqueólogos portugueses descobriram a maior rocha a alguma vez existir no Planeta Terra.

O espécime foi encontrado no dedo de Georgina Rodríguez na passada segunda-feira.

Na foto que colocou no Instagram para anunciar o noivado, a Georgina legenda: Sim, quero. Nesta e em todas as minhas vidas. Que em princípio são sete, que ela é uma gata do caraças.

Então aceita casar com o Ronaldo em todas as suas vidas? Bem, que sacrifício. Eu não quereria. Sou demasiado ligado ao meu Renault Clio e ao seu farol esquerdo intermitente.

Mas também vos digo uma coisa: mesmo que a Georgina acredite na reencarnação, ela tem de estar mais ciente das probabilidades. Ainda que reencarne, o mais provável é acabar numa outra – completamente diferente – loja da Gucci. É mesmo muito improvável que acabe exatamente naquela.

Aliás, se Ele (Deus) existir e for justo, equilibra a sorte que as pessoas têm aquando das vidas que vivem. E com a sorte que ela teve nesta, na próxima reencarna num texugo.

Já se fala do casamento do século. Mas quem tem andado atento ao Cristiano sabe que ele não marca presença em cerimónias com exposição mediática para não roubar o protagonismo aos intervenientes. Foi assim com o casamento do Dalot e com o funeral do Jota.

Ora, consabidamente, a noiva é a estrela de um casamento. Portanto o mais certo é que o Ronaldo não ponha os pés no próprio.

E eu não posso deixar de pensar se não será estranho para a Georgina quando casar com o Jorge Mendes.

Mesmo para o padre que celebrar a cerimónia:

- Georgina, aceita?

- Si.

- Jorge, e o Cristiano? Aceita?

- Siu.

- Muito bem, pode beijar a noiva.

E a Georgina: Espera, tengo que besar o Jorje?

E o Jorge: Claro, minha querida, aqui o menino saca sempre comissão.

Já sei que o Cristiano e o Jorge Mendes se zangaram. Já sei. Mas acham que este cenário tem alguma piada se a Georgina acabar a beijar o Ricardo Regufe? @rickyregufe no Instagram? Mas vocês estão malucos?

Tem-se falado muito do preço da joia. Há especialistas que comparam o penedo ao anel que Jeff Bezos ofereceu à sua noiva, muito parecido e cujo valor ronda os quatro milhões de dólares. Esta possibilidade deu-me esperança, porque demonstra que o Ronaldo é como todos nós, e mandou vir o anel da Amazon.

Do que se fala muito pouco é do real afetado com esta situação toda, e da pessoa cuja vida o Cristiano acabou de estragar: eu.

Porque a primeira coisa que a Georgina que tenho lá em casa me disse quando cheguei foi olha amor, quem me dera ter um assim, como o dela. Eu devia ter sabido melhor do que responder. Hipotequei completamente a minha relação.

Eu abri o Instagram da Georgina, carreguei na foto imediatamente ao lado da do anel, que é uma dela de trikini em cima duma prancha, e disse-lhe: olha amor, quem me dera que tivesses um assim, como o dela.