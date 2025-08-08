Nas últimas décadas, habituámo-nos à ideia de que qualquer pessoa pode criar uma conta online com alguns cliques. Foi isso que ajudou a democratizar a internet — torná-la acessível, aberta e participativa. Mas o mesmo princípio que permitiu a inclusão digital está, hoje, a dificultar uma questão básica: saber se estamos a interagir com um ser humano real.

Num mundo onde tudo acontece online, o número de contas falsas tem crescido de forma alarmante. Não falamos apenas de bots de spam ou perfis anónimos para comentar nas redes sociais. Estamos a falar de sistemas inteiros criados para explorar vulnerabilidades, manipular comportamentos e enganar pessoas e instituições.

A chegada da Inteligência Artificial (IA) tornou este problema ainda mais difícil de resolver. Criar uma identidade ou conta falsa é hoje em dia mais fácil, mais rápido e mais convincente. Imagens de perfil geradas por IA, textos personalizados, interações automáticas — tudo pode ser construído para parecer genuíno.

Perante este cenário, a pergunta é simples: como podemos voltar a confiar na internet?

A resposta está longe de ser apenas legislativa. Exige inovação tecnológica, colaboração entre setores e, acima de tudo, uma nova forma de garantir que estamos a lidar com pessoas reais, sem comprometer a privacidade.

É aqui que entra o conceito de prova de humanidade verificável: uma forma de provar que somos humanos, sem expor os nossos dados pessoais. Soluções baseadas em biometria, criptografia e sistemas descentralizados podem permitir essa verificação de forma segura, anónima e ética. Não se trata de vigiar, mas sim de criar um novo standard de confiança.

Tal como mostramos o nosso cartão de cidadão para abrir uma conta num banco, faz cada vez mais sentido que, no mundo digital, possamos comprovar que somos humanos. Com isso, protegemos não só as plataformas, mas também os utilizadores — garantindo que a internet continua a ser um espaço de liberdade, mas também de responsabilidade.

Chief Communications Officer na Tools for Humanity