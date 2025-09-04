Calcanhar de Brasiles

Duzentos anos. A data passou ao lado, merecendo apenas dois comunicados moribundos e repletos de lugares-comuns por parte das Presidências da República dos dois lados do Atlântico. A 29 de agosto de 1825, pai, rei de Portugal, e filho, imperador do Brasil, assinaram um acordo que permitiu reconhecer e estabelecer relações diplomáticas entre dois países independentes.

A lacuna relativamente a este tipo de datas não é uma coincidência. Portugal, constantemente agarrado às amarras do passado quinhentista e dos heróis da sua Epopeia, tem uma enorme dificuldade em celebrar os momentos históricos de separação das nações que foram “suas” e em aceitar as diferenças daquilo que gostaria que lhe fosse mais semelhante.

A minha infância foi preenchida com a banda desenhada da Turma da Mônica (escrito assim mesmo na “língua” original e com o acento circunflexo), com o Bambi e outros filmes da Disney “doblados” em português do Brasil; e com novelas, muitas novelas brasileiras, com nomes muito pouco “tugas” como Sassaricando, Vereda Tropical ou Sinhá Moça, apenas interrompidas, aqui e ali, por uma Vila Faia da vida.

Toda esta exposição mediática e cultural ao “outro” correspondia ao que tínhamos naquela época – sem influencers e sem internet, mas com televisão, cinema e rádio (a Rádio Cidade, a primeira com um elenco quase exclusivo de locutores brasileiros, lembram-se?).

Ignoro o que me tornou capaz de reconhecer, entender e distinguir uma fala da outra e de, hoje, adulto, conseguir apesar de tudo falar português na versão falada em Portugal. Aquilo que me preocupa hoje, adulto, são as inquietações dos pais da minha geração em relação aos seus filhos e à forma como introduzem vocábulos do Brasil na sua linguagem. Estes são os pais da minha geração, aquela que passou a dizer “bué” – palavra que, por acaso, vem do kimbundu de Angola e que em Portugal ganhou uma versão própria através da junção de um sufixo que a transformou na conhecida, mas démodé, “buéda”. A sua utilização foi certamente condenada pelos nossos pais e avós, alguns dos quais falavam com francesismos (em vez anglicismos) e outros que até falavam na segunda pessoa do plural: “vós sois deveras intolerantes”.

Quem celebra o facto de o português ser uma língua do mundo e a mais falada no hemisfério sul deveria celebrar e aceitar todas as suas variantes como certas, corretas e legítimas em todos os países lusófonos. Quem fica agarrado a um imperialismo bacoco, com atualizações retrógradas como a de incumbir Lisboa com a funcionalidade de um hub aéreo de passagem obrigatória no mundo lusófono – e de colocar essa missão no orçamento público do nosso Estado – ignora aquilo que pode verdadeiramente forjar as relações entre povos e embarca numa missão artificial de divisão tordesilhana do mundo, nada útil, muito menos duradoura.

A realidade é que o Brasil nunca esteve tão distante de Portugal, apesar dos quase 150 voos semanais que ligam os dois lados do Atlântico. No Brasil, o conjunto de pessoas com ascendência africana, indígena, alemã, italiana ou japonesa é infinitamente maior do que o conjunto de descendentes da diáspora colonial portuguesa. O desconhecimento e indiferença generalizada dos 200 milhões de brasileiros sobre Portugal – que pode incluir não reconhecerem imediatamente que língua falamos ou com que “sotaque” a falamos quando viajamos pelo Brasil – irrita os portugueses e é acompanhado por intolerância e sentimentos de inferioridade cada vez maiores deste lado do Atlântico.

Sem a Turma da Mônica, sem o Bambi em “brasileiro” e sem a Maitê Proença a passar diariamente nos nossos ecrãs (“telas”, no Brasil), nunca nos deixámos dominar tanto pelo medo do que, sendo diferente, nos é também semelhante. Como costumo dizer: o Portugal de hoje não é o herdeiro dos navegadores corajosos que desbravaram mares e Adamastores desconhecidos – esses foram todos embora daqui para fora. Nós, os que ficámos, somos os sucessores dos velhos do Restelo que nunca chegaram a partir.