Quando terminei o ensino secundário, tive muitas dúvidas sobre qual deveria ser o meu percurso universitário. Iniciei este desafio questionando-me sobre o que realmente me entusiasmava, que caminho me permitiria manter várias portas abertas caso continuasse indecisa e, em paralelo, tentei perceber o que o mercado iria valorizar nos anos seguintes. Foi assim que comecei a desenhar o meu percurso e optei por explorar a área da engenharia e tecnologia.

Entrei neste mundo movida mais pela curiosidade do que por certezas. Ao longo do caminho, fui percebendo que existem inúmeras possibilidades dentro da tecnologia e que este não é um percurso linear, nem tem um destino fixo. Fui seguindo o que me despertava interesse em cada etapa, sem sentir a pressão de ter tudo planeado ou definido. Percebi também que o nosso interesse por tecnologia pode surgir de diversas formas, mas que muitas vezes falta vermos mulheres em quem possamos inspirar-nos. Quando pensamos nas pessoas que admirávamos em criança, quantas nos mostraram que podíamos seguir uma carreira em tecnologia? No meu caso, praticamente nenhuma.

E isso é um problema real. Um estudo do PEW Research Center revelou que 63% das mulheres nunca tiveram uma mentora, apesar de sabermos o impacto positivo que isso pode ter. Por outro lado, um estudo da McKinsey mostra que 59% das mulheres em cargos de liderança (C-suite) afirmam ter tido, em algum momento, uma mentora do mesmo género. Ou seja, entre aquelas que conseguiram chegar ao topo, a maioria contou com este tipo de apoio. O que confirma aquilo que muitas de nós já sentimos na realidade: é mais fácil acreditarmos que pertencemos a um espaço quando vemos alguém semelhante a nós nesse lugar. E é precisamente por isso que a representatividade e o acesso à mentoria continuam a ser tão importantes - não só para inspirar, mas para abrir caminho.

É por isso que acredito profundamente na partilha de histórias. Falar sobre os nossos caminhos ajuda a desmistificar a ideia de que para estar em tecnologia é preciso ser um génio da programação ou ter tudo planeado desde o secundário. Nada disso. Às vezes, basta começar por aquilo que nos intriga, e deixar que a curiosidade faça o resto.

Mas há também uma responsabilidade coletiva - de empresas, líderes e colegas - em criar espaços onde mais mulheres se sintam bem-vindas e apoiadas. A representatividade não se constrói apenas com cartazes bonitos ou campanhas no Dia da Mulher. Constrói-se com oportunidades reais, com exemplos consistentes e com vozes que se ouvem nas reuniões, nos fóruns e nas decisões estratégicas.

Para mim, women in tech não é só um slogan, é uma chamada à ação. É percebermos que o talento está distribuído de forma igual, mas as oportunidades nem sempre estão. É sabermos que muitas adolescentes continuam a achar que “isto não é para elas” simplesmente porque nunca viram uma mulher a liderar uma equipa de engenharia ou a falar com confiança sobre produtos digitais numa conferência ou algo tão simples como o apoio familiar e de amigos. É garantirmos que as gerações mais novas não crescem com as mesmas dúvidas ou barreiras invisíveis que tantas de nós enfrentámos.

Criar esse ambiente passa também por cultivar redes de apoio. Mentoria, comunidades, eventos onde possamos trocar experiências e, acima de tudo, normalizar as dúvidas, os erros e os recomeços. Não precisamos de ser perfeitas para estarmos presentes e ativas na indústria. Precisamos, sim, é de ter espaço para aprender, crescer e contribuir. E precisamos de referências. Mulheres que nos digam, com o seu exemplo, que é possível. Que se pode vir de um caminho não linear. Que se pode aprender, errar, recomeçar. Que se pode gostar tanto de tecnologia como de pessoas, e que isso também é valioso no nosso setor.

Se ao partilhar o meu percurso inspirar alguém a dar o primeiro passo - mesmo que ainda não saiba onde vai dar - então já valeu a pena. Porque acredito mesmo que quanto mais histórias contarmos, mais meninas e mulheres se verão refletidas nelas. E talvez, um dia, seremos nós o modelo que alguém precisava de ver para acreditar que entrar no mundo da tecnologia é possível.

Product manager na tb.lx