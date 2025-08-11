Uma jovem mulher negra entra num elétrico numa capital europeia. Usa um hijab e fala discretamente ao telemóvel na sua língua materna. Um homem do outro lado do corredor olha-a com desdém e resmunga em voz alta: "Volta para a tua terra." Ninguém intervém. Ela sai duas paragens antes, com a voz a falhar, a dignidade do seu dia destroçada.

Este não é um incidente isolado — é uma realidade diária para demasiadas pessoas na Europa de hoje.

De acordo com a Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA), quase 50% das pessoas negras na Europa relatam ter sido alvo de discriminação nos últimos cinco anos. O relatório Being Black in the EU documenta uma exclusão sistémica: desde o policiamento parcial ao acesso limitado à habitação e ao emprego. As comunidades muçulmanas enfrentam tendências igualmente preocupantes. No seu inquérito Being Muslim in the EU, a FRA concluiu que um em cada três muçulmanos já sofreu assédio devido à sua identidade religiosa. Entretanto, os incidentes antissemitas aumentaram drasticamente, com 80% dos inquiridos judeus a afirmar que o antissemitismo é um problema grave no seu país.

Também os cristãos enfrentam níveis crescentes de hostilidade em toda a Europa. Segundo o Gabinete para as Instituições Democráticas e os Direitos Humanos da OSCE (ODIHR), foram reportados mais de 500 incidentes de crimes de ódio anticristãos só em 2022, desde incêndio posto e vandalismo de locais de culto a agressões físicas e ameaças contra o clero e os fiéis. O relatório de 2023 sobre Crimes de Ódio na Região da OSCE (Hate Crimes in the OSCE Region) sublinha a necessidade de uma maior consciencialização e denúncia destes incidentes, uma vez que muitos não são reconhecidos ou são subnotificados tanto pelos Estados como pela sociedade civil. Esta marginalização persistente das comunidades religiosas — seja através de atos de violência, exclusão política ou estigma cultural — aponta para um problema mais profundo: a identidade religiosa é demasiadas vezes tratada como secundária, ou mesmo suspeita, na agenda mais vasta da Europa para a igualdade.

Estes números não são apenas estatísticas; representam a experiência vivida de milhões de pessoas a quem é dito, implícita ou explicitamente, que não pertencem.

E, no entanto, no meio destas realidades preocupantes, uma verdade silenciosa persiste: a religião, frequentemente vista como uma fonte de divisão, pode também ser uma força de cura. Pode restabelecer a ligação em sociedades fraturadas, inspirar empatia e oferecer um vocabulário moral para a justiça e a dignidade humana. A religião, durante muito tempo tratada como marginal à política, é, na verdade, a peça que falta na arte de governar do século XXI.

Porquê? Porque a coesão social não se constrói apenas nos parlamentos. É moldada diariamente nos bairros, nos locais de culto, à porta das escolas, com cada ato de bondade, cada ritual partilhado e cada conversa genuína que atravessa as diferenças. A religião importa porque apela aos valores e motivações mais profundos das pessoas. Tem o poder de superar divisões quando abordada não como doutrina, mas como diálogo.

O diálogo inter-religioso, a esta luz, não é um ideal sublime. É uma prática fundamentada e necessária, que exige humildade, persistência e curiosidade. Não é fácil, mas é essencial. Trata-se de ouvir aqueles cujas experiências desafiam os nossos pressupostos e de encontrar no outro não uma ameaça, mas um reflexo.

Foi este o espírito que animou a mesa-redonda do KAICIID e da Comunidade Internacional Bahá'í, A Importância da Religião: Rumo à Estratégia Europeia Contra o Racismo, realizada em Bruxelas a 12 de novembro de 2024. Longe de ser mais uma reunião institucional, a mesa-redonda criou um espaço para conversas honestas, e por vezes desconfortáveis, entre decisores políticos, líderes religiosos e intervenientes da sociedade civil.

Os participantes exploraram de que forma o diálogo inter-religioso poderia contribuir significativamente para o desenvolvimento do próximo Plano de Ação da Europa Contra o Racismo. Falaram sobre as comunidades religiosas como alvos e, simultaneamente, como agentes de mudança, reconhecendo o papel ambivalente da religião, mas também o seu potencial imenso, e muitas vezes por explorar, para a solidariedade. Crucialmente, apelaram a uma abordagem que não seja meramente inclusiva no papel, mas transformadora na prática.

A mesa-redonda de Bruxelas refletiu um consenso crescente: os intervenientes de base religiosa e os líderes religiosos, para além da sociedade civil, devem ser parceiros integrantes na formulação da resposta da Europa ao racismo. Estes grupos gozam da confiança das comunidades. Trabalham nas margens. Compreendem o terreno emocional da exclusão. As suas perspetivas são indispensáveis.

Esta mensagem fez eco das conclusões da reunião de peritos do KAICIID em Roma, em abril de 2025, que juntou líderes religiosos, académicos e decisores políticos para explorar as ligações entre a justiça climática, a coesão social e a cooperação inter-religiosa. Embora focados em questões diferentes, ambos os eventos apontaram para a mesma verdade: as soluções sustentáveis requerem um diálogo entre múltiplas partes interessadas, enraizado em valores e não apenas em interesses.

Olhando para o futuro, para o 6.º Fórum Europeu de Diálogo Político (EPDF), a plataforma de diálogo distintiva do KAICIID na Europa, que terá lugar este ano em novembro, em Genebra, estas conversas estão a ganhar impulso. As parcerias do KAICIID com iniciativas como o Conselho de Liderança Judaico-Muçulmano (MJLC) e o Majlis de Líderes Muçulmanos Europeus (EuLeMa) demonstram ainda um compromisso a longo prazo com a inclusão, o diálogo e a criação de confiança entre as divisões.

Enquanto a Europa se esforça por traduzir as suas aspirações antirracistas em ações, o caminho a seguir deve ser simultaneamente de cima para baixo (top-down) e de baixo para cima (bottom-up). As instituições europeias devem criar quadros favoráveis, mas a verdadeira transformação acontecerá localmente, quando os municípios investirem na literacia religiosa, quando as escolas ensinarem a empatia e quando os líderes religiosos falarem não apenas com as suas congregações, mas também uns com os outros.

Uma Europa mais coesa, equitativa e inclusiva está ao nosso alcance, mas apenas se formos suficientemente audazes para reimaginar o que é a arte de governar: uma que inclua uma dimensão espiritual nos compromissos seculares de equidade, solidariedade e direitos humanos.

A religião, quando expressa através do diálogo e da humildade, não é uma barreira. É uma ponte.

Embaixador António de Almeida Ribeiro, secretário-geral do KAICIID (King Abdullah Bin Abdulaziz Center for Interreligous and Intercultural Dialogue)