A "catedral" de Vargas Llosa

Segundo a perspetiva de George Steiner, o que divide fundamentalmente os universos de Tolstói e de Dostoievski é uma questão metafísica: ao pessimismo teológico do último contrapõe-se o otimismo do primeiro. Ambos filhos pródigos da modernidade, política, social e estética, ainda permanecem, porém, na mais pura inocência axiológica e na absoluta ignorância em relação à revolução nietzschiana, ou seja, a morte de Deus. Nas obras dos dois russos, jamais é posta em causa a existência da entidade divina e dos seus poderes, bem como da hierarquia celestial dele decorrente. Steiner, exímio e fervoroso defensor da estética literária russa, compreende que há leitores que preferem o estilo de um em detrimento do outro: aliás, é natural assim ser, pois os dois universos são incompatíveis. Porém, não se trata, segundo o próprio, de uma questão de qualidade – antes, advém de uma posição filosófica, isto é, da posição metafísica adotada pelo leitor.

Na ideia do crítico franco-americano, o indivíduo que aprecia verdadeiramente literatura não pode deixar de se sentir esmagado perante a obra dos dois romancistas. Em toda a literatura proporcionada pelo longo século XIX, não há quem se lhes compare — nem mesmo Balzac ou Flaubert (eles mesmos homens de génio); Steiner apenas se permite dirigir para o panorama norte-americano, nomeadamente para Melville, quando procura uma sombra do sol escaldante dos céus da Rússia.

Tolstói e Dostoievski são então o culminar da modernidade: os últimos herdeiros da teologia e metafísica ocidentais. A partir deles, como dissemos, depois de Nietzsche, todos se devem reclamar contemporâneos. Assim, a contemporaneidade tem início com o advento do século XX (Nietzsche morre em 1900). Apesar de haver, naturalmente, exceções, os escritores, nomeadamente os romancistas, pelo menos os que são exigentes consigo próprios e engajados, assumem a condição, ou melhor, partem da posição inicial e original do facto consumado e, portanto, indiscutível, da morte de Deus. É este desaparecimento que se vai fazer sentir nas obras do novo período, ou seja, aquela ausência vai ser representada e refletida como perda (e por vezes como queda). Quem pensa a morte da divindade, quem reflete sobre as suas consequências morais, sociais e políticas, não pode deixar de ter a sensação de uma espécie de dor fantasma: após a perda de um membro, durante os primeiros meses, a vítima sente dor precisamente nesse vazio, como se o membro ainda estivesse lá.

Uma das tentativas mais brilhantes desse descarnamento da figura divina é a obra Conversa n’A Catedral, de 1969, pelo peruano Mario Vargas Llosa. Lima é retratada em todas as suas vicissitudes e traumas, desde as avenidas e casas às igrejas e bordeis, dos jornais e cafés aos bairros de lata, dos índios e negros aos políticos e empresários. O romance é rasgado numa conversa de bar: de botequim tosco, sujo, de espelunca desavergonhada, com figuras impopulares e decadentes. O nome do estabelecimento é A Catedral, o que não é inocente: num mundo onde Deus já não tem presença, o símbolo maior diocesano deve de ser profanado. O angelical e sobrenatural são substituídos pelo secular e mortal. O protagonista, Santiago Zavala, entretém um diálogo com um negro, Ambrósio, ex-empregado do seu pai; os dois incarnam a polarização da cidade, do país e, em última instância, do continente latino-americano. Tal polarização, todavia, é totalmente espraiada num plano de imanência (Deleuze), ou seja, num espaço sem lugar para a transcendência: em vez do em cima e do em baixo, em vez do mundo celestial e do mundo terreno, em vez do sagrado e do profano, a divisão assume um polo positivo e um polo negativo. No duelo esgota-se a trama.

Nessa versão unidimensional o volume da obra ganha uma importância decisiva: o número de páginas, o tamanho do livro, é contabilizado. Steiner já havia chamado a atenção para esse pormenor: as obras daqueles irmãos russos, as principais, são colossais. Pois agora é necessário construir novas bíblias, novos documentos que povoem o recente estado de coisas, o novo statuo quo; estes evangelhos, ou melhor, estas epopeias, têm de garantir que a nova perspetiva é viável, aceitável e, acima de tudo, possível. Aliás, mais do que possível, plausível. São obras de grande fôlego, que exigem do leitor uma vontade descomunal e uma coragem ainda maior. Torna-se imperativo imergir na complexidade e densidade da obra, e isso apenas se consegue com tempo e intenção: é necessário aclimatar-se e habitar a obra, ganhar familiaridade e até intimidade com o enredo e com as personagens, de modo a que a separação, cada separação e a separação derradeira, equivalha a uma amputação.

Nesta configuração é extremamente difícil a um pequeno romance atingir o estatuto de opus magnum. Como Henry Miller dizia acerca de Morte em Veneza, a real valia do pequeno romance não escapava numa segunda leitura: depois do espanto inicial, percebiam-se as roldanas e as cordas que tudo faziam mover mecanicamente. É exigido aos novos romancistas que construam modelos alternativos ao antigo regime. A obra tem de encerrar em si mesma todo o universo: "o papel aguenta tudo", diz um dos personagens de Conversa n’A Catedral.

Um exemplo magnífico da nova literatura. "Uma iguana? Duas patinhas enlouquecidas, uma minúscula poeira, um fio de pólvora a incendiar-se, uma rampante flecha invisível. Docemente, a ave de rapina bateu as asas rasando o solo, apanhou-a com o bico, levantou-a, executou-a enquanto escalava o ar, devorou-a metodicamente sem deixar de subir pelo limpo, quente céu de verão, com os olhos fechados pelos dardos amarelos que na sua direção o Sol atirava."

Não restem dúvidas: é um mundo de homens e mulheres de carne e osso, de corruptos e prostitutas, de cães e gatos, aves daninhas e presas insignificantes. Não será, com certeza, o mundo em que queremos viver, mas é o mundo onde efetivamente vivemos.