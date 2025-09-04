Em tempos de crescente instabilidade geopolítica e de intensa concorrência global, a União Europeia lançou a sua Bússola para a Competitividade, um plano estratégico que pretende colocar o bloco numa nova trajetória de crescimento sustentável, inovador e independente. É uma iniciativa ambiciosa, e sem dúvida, necessária, mas levanta também questões importantes: será que a UE tem os meios, a coesão e a coragem política para seguir esta bússola até ao destino desejado?

A verdade é que implementar esta estratégia exige mais do que intenções e documentos oficiais. Exige ação concreta, lideranças setoriais e exemplos reais de transição. É nesse contexto que eventos como o Plastics Summit Global Event 2025, a realizar-se em Lisboa, assumem particular relevância. Este encontro internacional sobre plásticos sustentáveis, demonstra, na prática, como a indústria pode alinhar-se com os três grandes pilares da Bússola: inovação, descarbonização e redução de dependências estratégicas. O setor dos plásticos, frequentemente criticado, mostra-se aqui como um possível motor de mudança, apostando na circularidade, na regeneração ecológica e na tecnologia, e, com isso, oferece um contributo tangível para a competitividade europeia.

A proposta da Comissão surge num momento crítico. A economia europeia tem perdido terreno face aos Estados Unidos e à China em áreas-chave como tecnologia, inteligência artificial, transição energética e autonomia industrial. O alerta foi dado por Mario Draghi, antigo presidente do BCE, que descreveu a situação atual da Europa como um “declínio lento e agonizante” da sua competitividade. A Comissão respondeu com este plano centrado em três grandes prioridades: inovação, descarbonização e autonomia, apoiadas por cinco “facilitadores” transversais: simplificação legislativa, mercado único mais moderno, nova união da poupança e investimento, qualificação da mão de obra e melhor coordenação política.

Comecemos pelo que funciona. A ênfase na inovação é bem-vinda. A UE tem excelentes universidades e centros de investigação, mas falta-lhe frequentemente a capacidade de transformar esse conhecimento em aplicações transacionáveis de alto impacto. A criação de ambientes mais favoráveis para startups, o investimento em tecnologias emergentes e programas como o Apply AI ou as AI Gigafactories são medidas que apontam na direção certa. E o Plastics Summit, promovido pela APIP-Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos, reforça este caminho ao apresentar soluções de ecodesign, rastreabilidade e reciclagem avançada que podem ser replicadas noutras indústrias.

A prioridade dada à descarbonização industrial é também essencial, não só por razões ambientais, mas por motivos económicos e geopolíticos. Reduzir a dependência de combustíveis fósseis importados e investir em fontes de energia limpa e acessível é uma jogada estratégica que pode posicionar a Europa como líder na economia verde. A criação do Banco para a Descarbonização Industrial e os planos de ação para setores intensivos em energia são exemplos de ação concreta. Mais uma vez, o setor dos plásticos, através de compromissos como os que serão apresentados em Lisboa, mostra-se disposto a contribuir para esta transição.

Já no que toca à redução de dependências externas, a proposta de diversificar cadeias de abastecimento e promover compras públicas com “preferência europeia” levanta tanto esperanças como preocupações. Por um lado, reforçar a autonomia estratégica da UE é legítimo, como vimos durante a pandemia ou com a crise dos semicondutores. Por outro, há o risco de cair em protecionismos disfarçados que colidem com as regras da OMC e podem desencadear retaliações comerciais. No caso dos plásticos, a aposta em modelos circulares baseados em recursos locais pode reduzir significativamente essas vulnerabilidades sem comprometer os princípios de abertura do mercado único.

Mas é na execução que reside o maior desafio da Bússola. A proposta de reduzir os encargos administrativos em 25% (e até 35% para PME) é popular, mas vaga. “Simplificar” não pode ser sinónimo de desregular. Há setores, como o ambiental e o laboral, onde a legislação europeia garante direitos fundamentais e níveis de proteção que não devem ser sacrificados em nome de uma suposta agilidade. Uma competitividade baseada na corrida para o fundo seria uma traição aos valores europeus.

Além disso, a falta de compromisso financeiro claro é preocupante. A ambição política exige recursos. Sem um verdadeiro orçamento europeu dedicado à competitividade, ou uma mobilização mais robusta de fundos existentes, muitos dos objetivos propostos poderão ficar pelo caminho. A criação de um “Fundo Europeu de Competitividade” é mencionada, mas sem detalhes suficientes.

Outro ponto crítico é a coordenação entre Estados-membros. A fragmentação regulatória, as divergências fiscais e os diferentes níveis de investimento público continuam a dificultar uma ação verdadeiramente coordenada. A Bússola propõe uma ferramenta de monitorização e planeamento conjunto, mas será preciso mais do que isso: será preciso vontade política, visão comum e capacidade de agir com rapidez num mundo em transformação.

Em resumo, a Bússola para a Competitividade é uma tentativa louvável de recentrar a economia europeia num rumo de longo prazo, orientado para a inovação, a sustentabilidade e a autonomia. É um documento estratégico que acerta na análise e nas prioridades. Mas o seu sucesso dependerá inteiramente da sua execução concreta, da capacidade de transformar palavras em ação e de evitar o que a Europa tão frequentemente faz: planear muito e agir pouco.

Eventos como o Plastics Summit Global Event 2025 mostram que é possível conjugar sustentabilidade, desenvolvimento industrial e inovação num modelo competitivo. O desafio é imenso, mas a oportunidade também o é. A Bússola está desenhada. Agora, é preciso navegar, com coragem, com visão e com exemplos práticos que nos mostrem que este rumo é mais do que apenas teórico.

Diretor de Public Affairs e Sustentabilidade, PIEP