No atual panorama digital, as pequenas e médias empresas (PME) possuem uma vantagem única em relação às grandes organizações que é a agilidade tecnológica. As grandes empresas beneficiam de recursos abundantes, enfrentam frequentemente burocracia interna e processos rígidos que diminuem a sua capacidade de adaptação às mudanças do mercado. Em contrapartida, as pequenas empresas podem mudar rapidamente de direção, adotar novas tecnologias e estratégias com facilidade, o que lhes confere uma vantagem competitiva.

Num cenário onde as preferências dos clientes e as dinâmicas de mercado evoluem rapidamente, a agilidade deixou de ser apenas uma vantagem competitiva — tornou-se uma necessidade. Essa agilidade permite que as PME superem concorrentes de maior dimensão em várias frentes.

Em primeiro lugar, conseguem implementar rapidamente novas funcionalidades ou serviços, colocar produtos no mercado sem os longos ciclos de aprovação que frequentemente atrasam grandes organizações. Esta rapidez permite-lhes responder de forma eficaz às necessidades dos clientes e aproveitar oportunidades antes da concorrência.

Além disso, a relação direta e próxima que mantêm com os clientes permite-lhes recolher feedback valioso através de redes sociais, atendimento ao cliente ou inquéritos. Com essa proximidade, podem incorporar sugestões nas suas ofertas com agilidade, aumentar a satisfação e a fidelização.

As PME também se adaptam mais facilmente às tendências emergentes, ajustam as suas estratégias em resposta a mudanças no setor ou no comportamento dos consumidores — uma flexibilidade muitas vezes inacessível a empresas de maior porte.

Ao operar com equipas mais pequenas e recursos limitados, torna-se crucial que as PME adotem tecnologias que promovam eficiência e rapidez. As soluções tecnológicas modernas permitem-lhes inovar, escalar e crescer com agilidade.

É necessário que a tecnologia responda a uma necessidade comum entre as pequenas empresas: criar uma presença online com rapidez e simplicidade.

Um bom exemplo: A Gourmeat, uma boutique de carnes premium, ilustra bem como a tecnologia pode impulsionar a agilidade e gerar resultados mensuráveis. Enfrentando desafios como processos manuais demorados e limitações na escalabilidade, a empresa implementou uma aplicação integrada de gestão de inventário, centralizou dados de múltiplos fornecedores e disponibilizou acesso online para os principais decisores. Esta mudança permitiu sincronizar em tempo real o inventário entre lojas e armazéns, melhorou a fiabilidade dos dados e a eficiência operacional. Os resultados foram expressivos: a produtividade aumentou mais de 40%, e o tempo dedicado ao inventário e a relatórios foi reduzido de cerca de quatro horas por semana para menos de vinte minutos. A empresa ganhou ainda maior visibilidade e precisão dos dados, o que resultou numa melhor programação das entregas e maior durabilidade dos produtos.

Para desenvolver agilidade tecnológica, as PME precisam de uma abordagem holística que envolva toda a organização. A agilidade não se limita a responder à mudança — ela passa a ser o motor da transformação, promovendo uma mentalidade orientada à inovação.

A aprendizagem contínua é essencial nesse processo. Uma boa prática é organizar a jornada de aprendizagem em fases: começar com equipas pioneiras, que lideram iniciativas e experimentam novas tecnologias, e depois escalar para outras equipas, que aprendem e replicam as boas práticas.

Num ambiente digital em constante evolução, a agilidade tecnológica tornou-se essencial para o sucesso das PME. A capacidade de adaptação permite lançar novas funcionalidades, mais depressa, responder prontamente às necessidades dos clientes e ajustar a estratégia à medida que surgem novas tendências. Ao fomentar uma cultura de inovação, aprendizagem e colaboração entre departamentos, as PME ganham a capacidade de colocar produtos no mercado com mais rapidez, oferecer experiências superiores aos seus clientes, otimizar as operações e criar equipas mais criativas e inovadoras.

Head of Technology Software & Tech Companies, para a Europa do Sul e França da AWS