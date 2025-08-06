A saúde digestiva é essencial para o bem-estar geral, pois influencia a absorção de nutrientes, a função do sistema imunológico e até mesmo a saúde mental. No entanto, cerca de 25% da população mundial sofre de má digestão, também conhecida como dispepsia, um dos problemas gástricos mais comuns.

Se apresenta sinais e sintomas de má digestão, como dor na parte superior do abdômen, arrotos, náuseas e uma sensação geral de desconforto, saiba que o que come — e quando come — pode fazer uma grande diferença em como se sente. Embora seja sempre aconselhável consultar seu médico, prestar atenção à sua dieta e estilo de vida pode ajudar a aliviar naturalmente essas queixas. Aqui estão 5 dicas que podem ajudar a melhorar a digestão:

1. Estabeleça horários regulares para as refeições

Manter uma rotina alimentar consistente ajuda a evitar a sobrecarga do sistema digestivo. Comer em excesso pode causar desconforto, enquanto refeições pequenas e frequentes promovem uma melhor digestão.

2. A mastigação desempenha um papel crucial

É a primeira etapa do processo digestivo, onde o alimento é dividido em pedaços menores. A mastigação adequada facilita o trabalho do estômago e dos intestinos, evitando sobrecarga e melhorando a eficiência digestiva. Além disso, ajuda a desacelerar a ingestão de alimentos, facilitando a digestão e reduzindo a formação de gases.

3. A composição da refeição é importante, não apenas a quantidade

Refeições ricas em gordura e/ou proteína podem permanecer no estômago por mais tempo e causar sensação de saciedade. Recomendações gerais, como reduzir a ingestão de gordura — especialmente as saturadas — e aumentar o consumo de fibras e proteínas não animais, podem beneficiar todos, com ou sem dispepsia. No entanto, a avaliação individual é importante para identificar gatilhos alimentares específicos.

4. Atividade física regular

O exercício melhora a motilidade gastrointestinal, auxilia na digestão e pode aliviar os sintomas de dispepsia. Também é recomendável caminhar de 20 a 30 minutos após as refeições para ajudar na digestão.

5. Reduza o consumo de cafeína

A cafeína presente no café, chá preto, refrigerantes e alguns energéticos pode estimular a produção de ácido gástrico e relaxar a "válvula" (esfíncter esofágico inferior) que conecta o esôfago ao estômago. Isso pode permitir que o ácido suba para o esôfago, causando refluxo e piorando sintomas como azia e desconforto no peito. Optar por bebidas descafeinadas e limitar a ingestão de cafeína pode ajudar a reduzir os sintomas da dispepsia.

Thordis Berger, diretor Médico Holmes Place Portugal