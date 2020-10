Zlatan Ibrahimovic, atualmente jogador de futebol do AC Milan, decidiu oferecer a si mesmo um carro para celebrar os 39 anos. O carismático futebolista é conhecido por uma coleção invejável que agora ganha um Porsche 911 Targa 4S Heritage Design, uma versão especial limitada a 992 exemplares. Avaliado em 200 mil euros, é um de quatro modelos que presta homenagem aos modelos do passado com alguns elementos retro. Tudo isto acompanhado por um motor boxer de 3.0 litros, associado a uma transmissão automática de dupla embraiagem de oito velocidades, que debita 450 cavalos. Isto permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,6 segundos e atingir uma velocidade máxima de 304 km/h.

“Com os modelos Heritage Design, estamos a evocar memórias dos anos 50, 60, 70 e 1980 nos clientes e fãs. Nenhuma marca pode trazer tão bem estes elementos para a moderna como a Porsche. Desta forma, estamos a responder os desejos dos nossos clientes. Com estas exclusivas edições especiais, estamos também a estabelecer uma nova linha de produto que assinala a dimensão ‘lifestyle’ da nossa estratégia de produto”, explica afirma Oliver Blume, Presidente do Conselho Executivo da Porsche AG.

Assim, Zlatan Ibrahimovic vai estacionar o Porsche 911 Targa 4S Heritage Design ao lado de carros, como por exemplo, Ferrari LaFerrari, Porsche 918 Spyder ou um dos mais recentes, o Ferrari Monza SP2.