Zagato é um dos nomes fortes no que diz respeito a carroçadores italianos. Ficaram conhecidos por carros míticos, como por exemplo, o Aston Martin DB4 GT Zagato, Alfa Romeo SZ ou o mais recente Aston Martin Vanquish Zagato. Contudo, também gostam de produzir carros próprios como é o caso do Zagato Iso Rivolta GTZ, um desportivo lançado no início de agosto. Na altura não eram conhecidas as especificações, porém, apresentou um design inspirado no icónico Iso AC/3. Agora, a Zagato decidiu levantar um pouco mais o véu e anunciou a entrega das primeiras unidades e, em conjunto, mais algumas informações.

Em primeiro lugar, sabemos que por baixo de toda a beleza italiana, encontramos um “coração” americano. Isto porque está equipado com o motor LT4 6.2 litros V8, utilizado no Corvette, com 655 cavalos e 881 Nm de binário. A empresa afirma que esta solução consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos e a velocidade máxima é de 315 km/h. De referir que apenas serão produzidos 19 exemplares deste novo Zagato Iso Rivolta GTZ, mas nove delas já estão reservadas. Por fim, ainda não sabemos o preço final deste desportivo, mas tendo em conta a carroçaria toda em fibra de carbono, motorização e exclusividade, deve situar-se nos seis dígitos.