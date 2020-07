Acabado de ser revelado, já estão a aparecer formas de gastar dinheiro na personalização do Bronco. Neste caso é uma ideia da Saleen.

Conhecido como “Big Oly”, um particular Bronco ficou na história do desporto automóvel norte americano, quando Parnelli Jones competiu na baja Mexicana 1000, hoje a Baja 1000, na Baja 500 e na Mint 400, com o tal “Big Oly” Ford Bronco. O carro era especial, pois era apenas um Bronco “look alike” pois por baixo nada era igual ao Ford que todos podiam comprar.

A Saleen, conhecido preparador e a casa que fez os Saleen que andaram nas corridas de GT europeias com o “big V8”, decidiu revelar o que pretende fazer com o Bronco de duas portas, lembrando o “Big Oly”. Tem a mesma decoração preta, dourada e branca, tem um para choques diferente, inclusão de luzes LED, proteções em fibra de carbono e uma barra de luz montada no tejadilho. Guarda lamas alargados, pneus de generosas dimensões, caixa em tubo de aço para albergar o pneu suplente e um para choques redesenhado. Esperemos que a Ford tragar para a Europa o Bronco, especialmente o de duas portas, mas que venham também os preparadores, porque o novo SUV da Ford é verdadeiramente espetacular.