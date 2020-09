Com a apresentação do novo Grand Wagoneer Concept em Detroit foi assinalado o renascimento de um ícone da indústria automóvel americana. O nome Wagoneer regressa assim não como um modelo único mas como uma extensão premium da lendária Jeep, com o objectivo de oferecer ao cliente uma experiência única a bordo de um SUV de luxo.

“O nosso Grand Wagoneer Concept marca o primeiro passo do renascimento do Wagoneer – um autêntico e raro ícone americano premium”, afirmou Christian Meunier, Presidente Global da Jeep – FCA. “Com a eletrificação de todos os modelos Jeep prevista para os próximos anos e a reintrodução do Wagoneer, estamos rapidamente a expandir-nos para novos segmentos e para mais espaços premium.”

Segundo Meunier, “os modelos Jeep trazem capacidade, eficiência e desempenho de topo ao principal mercado de SUV, os Wagoneer apresentarão, em última instância, um portefólio de veículos que, mais uma vez, definirão o conceito de ‘American Premium,’ tornando-se o padrão da sofisticação, autenticidade e mobilidade moderna”. Para isso, o Grand Wagoneer Concept oferece os mais avançados conteúdos tecnológicos, propulsor eletrificado, sofisticados sistema de tração integral bem como um inédito ecrã para o passageiro.

No habitáculo destaca-se o espaço e os materiais de elevada qualidade, bem como o painel de instrumentos totalmente digital, acompanhado por diversos displays auxiliares reduzindo o número de botões no tablier. Pela primeira vez na sua história passa a contar com uma espaçosa terceira fila de bancos. As versões finais de produção do Wagoneer e Grand Wagoneer chegam aos concessionários no próximo ano.