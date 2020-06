Será no dia 24 de junho que a VW vai revelar os novos Arteon e Arteon Shooting Brake, assinalando essa data a casa alemã com a divulgação de um desenho dos dois modelos.

O modelo recebeu atualização que simplificou o desenho da grelha e dos faróis, a palavra Arteon está agora a toda a largura da tampa da ala com nova fonte, mais moderna e tecnológica, há novidades em termos de paleta de cores e de equipamentos e, a maior novidade, a junção de uma carrinha.

No interior, o Arteon recebe o mais recente sistema de info entretenimento da Volkswagen e novos revestimentos e redesenhar de alguns comandos. Existem, igualmente, novidades no que toca às ajudas á condução com a introdução do “Travel Assist”, sistema de condução semi-autónomo que pode tomar conta da direção, aceleração e travagem, em longos percursos em auto estrada até 210 km/h.

A gama conhecerá motores a gasolina, diesel e, certamente, híbridos, sendo o topo de gama o Arten R, com o motor do Golf R com 333 CV. No caso será o quatro cilindros 2.0 litros e não o motor 3,0 litros com 400 CV. Caixas manuais e DSG e tração á frente ou integral fazem parte do menu servido com o Arteon e o Asteon Shooting Brake.