O XC60 sempre foi um dos modelos de maior sucesso da Volvo e a segunda geração segue-lhe os passos, no mundo e em Portugal.

Nos primeiros cinco meses de 2020, o Volvo XC60 vendeu 300 unidades o que lhe dá uma quota de mercado de 23% no segmento. Mundialmente, o XC60 é o modelo mais vendido da Volvo com 61.064 veículos vendidos nos primeiros cinco meses de 2020.

Contas feitas, desde o lançamento da primeira geração em 2008 e o lançamento da segunda geração em 2017, o XC60 já comercializou mais de 1,5 milhões de unidades. Durante dez anos, o primeiro XC60 vendeu 1 milhão e 73 mil unidades, tendo como marco ter sido o primeiro Volvo a ter sistema de travagem automática. Já a segunda geração vai a caminho do meio milhão de unidades vendidas, tendo ganho o galardão de Carro Mundial do Ano em 2018 e a distinção do carro mais seguro do ano para a EuroNCAP. Com 200 mil unidades vendidas em 2019, o Volvo XC60 bateu novo recorde de vendas num só ano.