O Volvo XC40 é o líder de vendas da marca em 2021.

O Volvo XC40 atinge a marca histórica de 500 mil unidades vendidas a nível mundial. Lançado em 2018, o SUV compacto “nasceu” com a tarefa de ser a porta de entrada para a gama SUV da marca sueca e, desde então, tem vindo a ter uma procura interessante e importante. Para além de ser o segundo modelo mais vendido da Volvo em 2019 e 2020, em 2021 já é o líder de vendas mundiais, o que demonstra a crescente popularidade do modelo.

Em Portugal, o Volvo XC40 é comercializado com versões a gasolina, híbridas plug-in e 100% elétrico. A gasolina encontramos o motor três cilindros com 129 cv (T2) e 163 cv (T3). Já nas propostas híbridas plug-in os clientes podem optar pelo T4 com 211 cv ou o T5 com 261 cv. Por fim, o Volvo XC40 elétrico, denominado P8 Recharge, está equipado com dois motores elétricos, um por eixo, que garantem uma potência combinada de 408 cv e 660 Nm de binário. A autonomia anunciada é de 418 km.