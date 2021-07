A Bugatti anunciou que o último Divo foi entregue ao respetivo cliente. O Bugatti Divo, apresentado no Concours d’Elegance em Pebble Beach em 2018, tornou-se, na altura, no Bugatti mais caro de sempre com um preço de 5 milhões de euros. Limitado a 40 unidades, o Divo foi criado com o objetivo de ser