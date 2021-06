Após o lançamento do Volvo XC40 P8 Recharge e o primeiro vislumbre do C40, este segundo o primeiro modelo 100% elétrico da casa sueca, a Volvo decidiu revelar os primeiros detalhes sobre o próximo modelo 100% elétrico. Este que será o sucessor do XC90, a ser revelado em 2022, vai receber de série novas tecnologias de segurança, com destaque para a inclusão de novos sensores com tecnologia LiDAR, desenvolvida pela Luminar, e que vai permitir a condução autónoma NVIDIA DRIVE Orin. O principal objetivo desta solução e a redução de acidentes ao longo dos tempos, através de atualizações de software over-the-air.

“A longo prazo, a nossa ambição é atingir zero colisões e zero acidentes, à medida que vamos introduzindo automóveis cada vez mais seguros. A nossa tecnologia de segurança será capaz de melhorar de forma contínua, através de atualizações over the air, o que permitirá reduzir a quantidade de acidentes ajudando deste modo a salvar mais vidas.” Henrik Green – Chief Technology Officer – Volvo Cars.

Estes sistemas de back-up, em conjunto com a tecnologia LiDAR, irão permitir a funcionalidade Highway Pilot. Desenvolvida internamente pela Volvo Cars em conjunto com a Zenseact (empresa de software para a condução autónoma) o Highway Pilot será uma característica (opcional) para a condução autónoma em autoestradas e será ativada uma vez verificadas as condições de segurança ideais.